武尊「格闘技界はこんなんでストップしちゃダメなんです！」マイクを通さずに語った思い【コメント全文】
29日に行われた『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）でロッタンに5ラウンドで勝利し、自らの格闘家としてのキャリアに有終の美を飾った武尊。この試合はフジテレビの地上波でも放送され、多くの格闘技ファンが心を打たれた名勝負となった。
【試合後会見フル動画】武尊「戦友としてうれしかった」那須川天心のエールに感謝
試合後の武尊は、会場はもちろん放送・配信で見てくれているファンに向けて思いを語ろうとしたが、会場の都合でマイクは午後10時までしかマイクを使えなかった。そのため、巨大なアリーナに向かい声を絞り出して格闘技界への未来に対する思いを語った。
●武尊コメント全文
僕もともと格闘技の才能が全然なくて、運動神経も全然よくないし、そんな僕でも世界チャンピオンになれました！世界一になれました！
だから、夢を持ってる人は絶対に諦めないでください。
そして、全然天才でもないし、技術もスピードもパワーも、もっと強い人やもっとうまい人がたくさんいるけど、こんな僕に格闘技界を引っ張らせてくれて、ありがとうございます！
僕以外にも最高のファイターがまだまだ日本にも世界にもたくさんいます。
もっと格闘技界に注目してもらって、好きな選手を見つけて、これからみんなで格闘技界を盛り上げましょう。
格闘技にはそれだけの力があります！
だから、こんなんでストップしちゃダメなんですよ、格闘技界は。
これからの格闘技界、次の引っ張ってくれる選手が出てくるまで、今日来てくれてるお客さん、ファンの人たちみんなで格闘技界を盛り上げてください。
そしたら絶対に次の盛り上げる、引っ張れる選手が出てきます！
それまでみんなで一緒に盛り上げてください。
よろしくお願いします！
本当に今日まで、今日まで格闘家として、リングに立たせてくれて、戦わせてくれて、支えてくれて、そのおかげでここまで来れました！
本当に、ありがとうございました！
今日、僕はこれでリングを降ります。
今日このベルトを取れたのは、僕が今日まで格闘家として続けられたのは、今日来てくれるお客さんだったり、応援してくれるファンの人たちのおかげです。
本当にこの暫定王座戦っていうのはすごい貴重な試合で、こんな大切な試合を引退する選手に組んでくれて、すごい批判もあったしいろいろ言われましたけど、僕が本当にこのベルトを取れたのは、今日来てくれたお客さん、応援してくれたみんなのおかげだと思っています。
すごい勝手ですけど、次の格闘技界を引っ張る選手が出てくると思うので、僕の階級だけじゃないですけど、その選手に託したいと思うので。そしてこのベルトは、みんなのおかげで取れたベルトなので、このベルトは今日みんなにプレゼントさせてください。
（ベルトをリングに置いて）
大丈夫、絶対に次の選手が出てくるから。それまでみんなよろしく！
ありがとうございました！
【試合後会見フル動画】武尊「戦友としてうれしかった」那須川天心のエールに感謝
試合後の武尊は、会場はもちろん放送・配信で見てくれているファンに向けて思いを語ろうとしたが、会場の都合でマイクは午後10時までしかマイクを使えなかった。そのため、巨大なアリーナに向かい声を絞り出して格闘技界への未来に対する思いを語った。
僕もともと格闘技の才能が全然なくて、運動神経も全然よくないし、そんな僕でも世界チャンピオンになれました！世界一になれました！
だから、夢を持ってる人は絶対に諦めないでください。
そして、全然天才でもないし、技術もスピードもパワーも、もっと強い人やもっとうまい人がたくさんいるけど、こんな僕に格闘技界を引っ張らせてくれて、ありがとうございます！
僕以外にも最高のファイターがまだまだ日本にも世界にもたくさんいます。
もっと格闘技界に注目してもらって、好きな選手を見つけて、これからみんなで格闘技界を盛り上げましょう。
格闘技にはそれだけの力があります！
だから、こんなんでストップしちゃダメなんですよ、格闘技界は。
これからの格闘技界、次の引っ張ってくれる選手が出てくるまで、今日来てくれてるお客さん、ファンの人たちみんなで格闘技界を盛り上げてください。
そしたら絶対に次の盛り上げる、引っ張れる選手が出てきます！
それまでみんなで一緒に盛り上げてください。
よろしくお願いします！
本当に今日まで、今日まで格闘家として、リングに立たせてくれて、戦わせてくれて、支えてくれて、そのおかげでここまで来れました！
本当に、ありがとうございました！
今日、僕はこれでリングを降ります。
今日このベルトを取れたのは、僕が今日まで格闘家として続けられたのは、今日来てくれるお客さんだったり、応援してくれるファンの人たちのおかげです。
本当にこの暫定王座戦っていうのはすごい貴重な試合で、こんな大切な試合を引退する選手に組んでくれて、すごい批判もあったしいろいろ言われましたけど、僕が本当にこのベルトを取れたのは、今日来てくれたお客さん、応援してくれたみんなのおかげだと思っています。
すごい勝手ですけど、次の格闘技界を引っ張る選手が出てくると思うので、僕の階級だけじゃないですけど、その選手に託したいと思うので。そしてこのベルトは、みんなのおかげで取れたベルトなので、このベルトは今日みんなにプレゼントさせてください。
（ベルトをリングに置いて）
大丈夫、絶対に次の選手が出てくるから。それまでみんなよろしく！
ありがとうございました！