元人気子役で俳優の小林星蘭（21）が最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【映像】21歳になった小林星蘭（複数カット）

2009年、当時4歳でカルピスのCMに俳優の長澤まさみと出演し、注目を集めた小林。その後はフジテレビ系ドラマ「名前をなくした女神」やNHKドラマ「八日目の蝉」など数々の作品に出演。さらに声優としても活躍の幅を広げ、人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」では壊理役も担当した。

2021年3月には日本テレビ系「今夜くらべてみました」で挑戦したイメチェンした姿をInstagramで公開。「めちゃくちゃ変わったね！」「子役時代が懐かしい。こんなに大きくなったんだね‼︎」などと話題になっていた。

花畑での最新ショットに反響

2026年4月29日の更新では、「ここ3年ぐらいずっと行きたかったネモフィラシーズンの公園 お花畑」とコメントし、最新ショットを公開。

この投稿には「めっちゃかわいい」「ネモフィラに負けないくらい、星蘭ちゃんはステキですよ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）