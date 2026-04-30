昨年8月にデビューしたCORTIS（コルティス）が、3日連続で韓国Apple Musicで3日連続1位となった。20日に発表した新曲「REDRED」が、28日の同ランキングで1位を死守した。

2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」を5月4日にリリースする予定で、タイトル曲「REDRED」は先行発表している。

同曲は、韓国の各種音楽チャートで上位を占め、29日には、韓国YouTube「急上昇音楽部門」で1位となった。

韓国メディアのスターニュースは30日「国内の音楽配信サイトでも上昇傾向が目立つ。また、海外のチャートでも順調で、28日付のApple Music『今日のトップ100：グローバル』で、前日比11段階上昇し57位にランクインした。グローバルなオーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの『デイリートップソンググローバル』では、27日付で96位となり、2日連続で『トップ100』に入った。曲を発表してから約10日が経過した時点でも、右肩上がりの曲線を示し、安定した興行軌道に乗っていることを証明した」と報じた。

また「人気の要因は、新しい質感のサウンドと中毒性の高いダンスにある。CORTISはメンバー全員が楽曲制作に参加し、特定のジャンルに限定せず、自分たちだけの音楽を完成させた。特に、両手を耳の周りで揺らし、両腕でXの字を描くダンスがショートフォームプラットフォームで流行している」と分析した。