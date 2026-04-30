逃走の“ハンマー男”高林輝行容疑者（44）の母親「早く名乗り出て」　逃走後連絡も「着信拒否」で連絡つかず

東京・福生市で29日、男がハンマーで少年らを殴り逃走している事件で、男が母親からの電話も着信拒否し、連絡がつかない状態であることが分かりました。

現場からフジテレビ社会部・八重澤亜有美記者が中継でお伝えします。

30日の午前中、高林容疑者の母親に話を聞きました。

非常に落ち着いた様子で当時の状況を語り、逃走を続ける息子には困った表情で、早く名乗り出てほしいと呼びかけていました。

全国に公開指名手配された職業不詳・高林輝行容疑者（44）は29日朝、福生市の自宅近くで、ハンマーで17歳の少年を殴りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。

高林容疑者は少年らを襲ったあと、警察官らに農薬のようなものを吹きかけ、あわせて5人に重軽傷を負わせ現在も逃走中です。

高林容疑者の母親は30日、報道陣の取材に応じ、逃走したあとに携帯電話に電話したものの、高林容疑者は着信拒否していて、連絡がつかない状態だったことを明らかにしました。

高林容疑者の母親：

（連絡を）入れたけど着信拒否って出るから。名乗り出てほしい。

現場近くにある小学校の校門には、警戒のために警察官が配置され、緊張感が漂っていました。

警視庁は、高林容疑者の顔写真や上下グレーのスウェット姿で左手に黒色のバッグを持つ逃走直後の映像を公開し、情報提供を呼びかけるとともに行方を追っています。

情報提供は、警視庁福生警察署（042-551-0110）まで。