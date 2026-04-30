スペインで異例の事態…70歳の元炭鉱夫GKが公式戦メンバー登録「今も機敏に動けると思う」
スペイン5部相当の舞台で、70歳のGKが公式戦出場を目指している。英『BBC』が伝えている。
スペインのCDコルンガは、5月3日に行われる試合でプラビアーノと対戦。その試合に向けたメンバーに、70歳のGKアンヘル・マテオス・ゴンサレスを登録したと発表した。
元炭鉱労働者という異色の経歴を持つゴンサレスは、43歳でプロキャリアを引退。今回の起用が実現すれば、スペインにおける公式戦出場の最年長記録になるという。
クラブは公式SNSで今回の起用について「これは記録でも珍事でもない。ひとつの敬意だ」と強調。「マテオスはクラブの理念そのものを体現している。情熱、継続、サッカーへの敬意、そして年齢を超えたスポーツとの向き合い方だ」と説明した。
さらに「彼は炭鉱労働者として働きながらサッカーに人生を捧げてきた人物。これは数字の問題ではなく価値観の問題だ。年齢だけに注目するなら本質を見失っている」と、その起用の意義を訴えた。今回の起用は、ゴンサレスが生涯にわたってサッカーに献身的に向き合ってきたことを称えるためのものだという。
ゴンサレスは今季、チームのGK陣を裏方として支えており、指導や助言を行ってきた。地元紙『ラス・プロビンシアス』の取材に対してはフル出場できるかどうか明言を避けており、数分間の出場になる可能性もあるという。本人は「今だって機敏に動けると感じている」と現役復帰への意欲を語った。
身長173cmのゴンサレスは、かつてトゥロンやカウダル、サンティアゴ・デ・アジェールなどでプレー。現在も企業チームやベテランチームでプレーを続けているという。
「私がサッカーを始めた頃はまるで別のスポーツのようだった。ボールもピッチも違った」。そう振り返るゴンサレスは思い出話を語る。
「昔はゴール脇に大鍋を置いて、審判に見つからないように、ピッチが泥だらけになったときに水をくみ出したことを覚えている。当時はピッチが泥だらけになることがほぼ毎日だったから」
なお、コルンガはリーグ18チーム中10位。残り2試合の状況で残留争いにも昇格争いにも関わっておらず、今回の一戦は順位面で大きな意味を持たない中での特別な舞台となるようだ。
スペインのCDコルンガは、5月3日に行われる試合でプラビアーノと対戦。その試合に向けたメンバーに、70歳のGKアンヘル・マテオス・ゴンサレスを登録したと発表した。
元炭鉱労働者という異色の経歴を持つゴンサレスは、43歳でプロキャリアを引退。今回の起用が実現すれば、スペインにおける公式戦出場の最年長記録になるという。
さらに「彼は炭鉱労働者として働きながらサッカーに人生を捧げてきた人物。これは数字の問題ではなく価値観の問題だ。年齢だけに注目するなら本質を見失っている」と、その起用の意義を訴えた。今回の起用は、ゴンサレスが生涯にわたってサッカーに献身的に向き合ってきたことを称えるためのものだという。
ゴンサレスは今季、チームのGK陣を裏方として支えており、指導や助言を行ってきた。地元紙『ラス・プロビンシアス』の取材に対してはフル出場できるかどうか明言を避けており、数分間の出場になる可能性もあるという。本人は「今だって機敏に動けると感じている」と現役復帰への意欲を語った。
身長173cmのゴンサレスは、かつてトゥロンやカウダル、サンティアゴ・デ・アジェールなどでプレー。現在も企業チームやベテランチームでプレーを続けているという。
「私がサッカーを始めた頃はまるで別のスポーツのようだった。ボールもピッチも違った」。そう振り返るゴンサレスは思い出話を語る。
「昔はゴール脇に大鍋を置いて、審判に見つからないように、ピッチが泥だらけになったときに水をくみ出したことを覚えている。当時はピッチが泥だらけになることがほぼ毎日だったから」
なお、コルンガはリーグ18チーム中10位。残り2試合の状況で残留争いにも昇格争いにも関わっておらず、今回の一戦は順位面で大きな意味を持たない中での特別な舞台となるようだ。