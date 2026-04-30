ひらパーで“約1000平米貸し切り”推し活「ぬい撮り」イベント 満足度100％の反響でパワーアップ決定
大阪・枚方市のひらかたパークは、“ぬい活”に特化した撮影イベント『ぬい撮りオフ会 in ひらかたパーク』を、5月22日・23日に開催する。
【写真】ひらパーで『ぬい撮りオフ会』カラーバンドの色でスタンスが明確に
ひらパーは、2025年度より「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活応援プロジェクト「#推し活ひらパー」を展開。前回のイベント『#全力推し活ひらパー』で「ぬい撮り」イベントが特に好評だったことから、今回は単独イベントとしてさらにパワーアップする。
閉園後のひらかたパーク内で、2025年10月にオープンした新エリア「プラネットアクア・ポート」を貸し切りで利用でき、幻想的な空間を舞台に、大切なぬいぐるみやアクリルスタンドなどとのプレミアムな撮影タイムを楽しめる。
「プラネットアクア・ポート」は、“宇宙を旅するアクアリウム”をコンセプトにした、約1000平米・全10エリアにわたる幻想的な空間。およそ200種類の水生生物とデジタル演出が融合した非日常的なロケーションで、納得がいくまで「推し」の撮影を追求できる。
アニメやアイドルなど多様な“推し”がいるなかでも、それぞれのスタイルで安心できる仕組みを導入。会場内では、「積極的に交流したい」「撮影に専念したい」といった参加者の皆様のスタンスを、カラーバンドの色によって一目で判別できるようにするなど、参加者同士のコミュニケーションを促進する。ぬいぐるみはもちろん、アクリルスタンドやドールなど、ジャンルを問わず幅広い「ぬい撮り・ぬい活」を歓迎する。
前回参加者に実施したアンケートでは、回答者全員が「楽しかった」と回答し、満足度100％を記録したという。「貸し切りなので撮影しやすかった」「ロケーションが良かった」などの声が寄せられた。
開催日：5月22日（金）、5月23日（土）※いずれも閉園後
開催場所：プラネットアクア・ポート (受付：メインゲート、フラワーコート)
開催時間：17:15〜18:45（受付17:00）
参加料金：1500円
※チケットは「アソビュー！」のみの販売
【写真】ひらパーで『ぬい撮りオフ会』カラーバンドの色でスタンスが明確に
ひらパーは、2025年度より「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活応援プロジェクト「#推し活ひらパー」を展開。前回のイベント『#全力推し活ひらパー』で「ぬい撮り」イベントが特に好評だったことから、今回は単独イベントとしてさらにパワーアップする。
「プラネットアクア・ポート」は、“宇宙を旅するアクアリウム”をコンセプトにした、約1000平米・全10エリアにわたる幻想的な空間。およそ200種類の水生生物とデジタル演出が融合した非日常的なロケーションで、納得がいくまで「推し」の撮影を追求できる。
アニメやアイドルなど多様な“推し”がいるなかでも、それぞれのスタイルで安心できる仕組みを導入。会場内では、「積極的に交流したい」「撮影に専念したい」といった参加者の皆様のスタンスを、カラーバンドの色によって一目で判別できるようにするなど、参加者同士のコミュニケーションを促進する。ぬいぐるみはもちろん、アクリルスタンドやドールなど、ジャンルを問わず幅広い「ぬい撮り・ぬい活」を歓迎する。
前回参加者に実施したアンケートでは、回答者全員が「楽しかった」と回答し、満足度100％を記録したという。「貸し切りなので撮影しやすかった」「ロケーションが良かった」などの声が寄せられた。
開催日：5月22日（金）、5月23日（土）※いずれも閉園後
開催場所：プラネットアクア・ポート (受付：メインゲート、フラワーコート)
開催時間：17:15〜18:45（受付17:00）
参加料金：1500円
※チケットは「アソビュー！」のみの販売