◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー巨人(5月1日、甲子園)

敵地・甲子園で5月の初戦を迎える巨人。予告先発が発表され、田中将大投手が先発マウンドにあがることが分かりました。

ここまで4試合に先発し、2勝無敗で防御率1.78としている田中投手。今シーズンは、16日に阪神と一度対戦しており、敵地で6回3失点。打線の奮起もあり、今季2勝目を手にしていました。

前日取材に応え「しっかり調整することができました」と明かした田中投手。事前にしっかりと準備して、自分なりのプランを持ってマウンドにあがるとしながら「ゲームの中で色々臨機応変に、ゲームの中での観察とかが大事になってくると思う」と思いを明かします。現在、阪神は死球を受けた近本光司選手がケガで離脱。田中投手は阪神打線の変化について聞かれ「そこは自分がどうこうできることではないので。相手がどういう打線を組んでくるか、そこら辺も分からないですし。ただ1人ひとり、どういう風に投げていくかしっかり準備しておいて、しっかり投げることができたら」と意気込みました。

対する阪神の先発は、ここまで5登板で防御率1.91をマークしている村上頌樹投手と発表されています。