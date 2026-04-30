◆春季高校野球石川県大会 ▽３回戦 金沢１０―３小松市立＝７回コールド＝（３０日・石川県立）

金沢は、ＯＢで２０２４年ドラフト１位の西武・斎藤大翔の弟・樹希遊撃手（３年）が４打数３安打２打点２盗塁の活躍を見せて、準々決勝に進んだ。

４人きょうだいで２学年上の次兄もつけた背番号６の１番打者が、ダイヤモンドを駆け回った。初回先頭で左中間を破る三塁打。「１本出てよかった。打球を見て判断した」と快足を飛ばした。次打者の三ゴロで先制の生還。前で強くボールをさばけ、２回２死一塁で左中間適時二塁打、５回にも左前適時打を放った。

１６９センチの小柄な体で、冬はウェートトレーニングに励み、体重は「５、６キロ増えた」と６７キロ。２５日の２回戦（金沢龍谷戦）では高校通算２本目で公式戦初の本塁打を放った。昨年、５０メートル６秒２をマークした俊足にも磨きがかかり、２試合続けて２盗塁。武部佳太監督は「打球方向、打球の質が良くなってきた。兄と同じように体のバネがある」と目を細める。

兄は２年夏から４季連続県８強で、甲子園に届かなかった。昨夏に石川大会準優勝を経験した樹希は「（兄を）意識はしていないですけど、超えられるようにがんばりたい。守備は負けたくない気持ちがあります」。１５年ぶりの夏の代表を目指し、チームを勢いづける。（雑誌『報知高校野球取材班』）