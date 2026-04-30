西武・佐藤爽（そう）投手が５月１日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）でプロ初登板初先発する。３０日、予告先発として公示された。

２４年育成ドラフト４位で入団し、この日に支配下契約を結んだ左腕。待ちに待った晴れ舞台、かと思いきや、１日のＺＯＺＯ付近の天気予報も会見時点では雨。プロ入り後のファームでの登板も何度か降雨により飛ばしてきた“雨男”の本領発揮となり、「学生時代から雨が多かったので…帰っててるてる坊主を３つくらい作りたいと思います」と苦笑いを浮かべた。

それでも、プロでの新たな第一歩を踏み出したことに変わりはない。２年目の今季に向け、「思い切った投球と打者に読まれない配球、持ち味を発揮できたら。まずはしっかりと結果を出す。将来的には１勝でも多く勝てる投手になれるように良いスタートを切りたい」と意気込んだ。

広池取締役球団本部長は「昨今ボールの強さや速さを重視する投手が多い中、彼の場合は相手のバッターを打ち取るという視点でやってきたのかなというところで。端的に言うとコントロールなんですけど、しっかり打者を見て打ち取るすべを自分でも考えている、そこが非常に優れた投手」と評価。今後の起用については、「明日の投球を踏まえてというのもあるし、他の投手との兼ね合いもあるとは思う。基本的には先発なんですけど、他の可能性も排除しない」と説明した。

佐藤爽は札幌山の手から星槎道都大を経て、２４年育成ドラフト４位で西武に入団。プロ２年目の今季は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走するも、オープン戦途中で２軍落ち。ファームでは５試合に登板（うち先発４）し、３勝０敗、防御率１・３７と安定した成績を残している。