メ～テレ（名古屋テレビ）

ゴールデンウィークに、名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」もお出かけです。近鉄特急「ひのとり」で、初めての奈良県にチャレンジします。

ぴよりんのスタートは、GWらしい雰囲気の近鉄名古屋駅。

30日午前8時過ぎ、ぴよりんがホームに到着しました。旅のお供は、近鉄の担当者です。

「開店40周年記念イベントに『ぴよりんを特急ひのとりで運びたい』と百貨店から提案があった。GWに楽しい旅をしてもらうような気持ちで運びたい」（近鉄担当者）

ぴよりんといえば、繊細な柔らかいボディーが特徴。

崩さずに持ち帰ることは「ぴよりんチャレンジ」と呼ばれています。

今回は、近鉄名古屋駅から奈良県の「大和八木駅」へ。そこから徒歩で数分の「近鉄百貨店橿原店」を目指します。

過去には静岡や東京にも遠出したことがあるぴよりんですが、今回は約2時間弱、奈良県へ初めてお出かけです。

ぴよりんの運命を左右する“揺れの少なさ”

奈良に向かうのは、定番ぴよりんと、新緑の季節を感じられる緑茶ぴよりんの2種類です。

今回乗る近鉄特急「ひのとり」は、ゆったり快適な乗り心地で人気の電車です。

「移動中の車内です。ぴよりんは、背もたれと机にしっかりホールドされ、横では百貨店のスタッフが見守ります」（記者）

ぴよりんが苦手なのは「縦揺れ」。揺れの少なさが、ぴよりんの運命を左右します。

出発から約45分。中間地点の三重県の津駅を通過。GWのおでかけは楽しいけれど、ぴよりんにとっては真剣勝負。

そして午前10時45分ごろ、ついに大和八木駅に到着。徒歩で近鉄百貨店へ向かいます。

ぴよりんは無事に到着。近鉄百貨店の担当者もほっとした様子です。

午後から販売がスタートすると、売り場は大にぎわい。

午前9時半から配られた整理券は、配布開始時点で180セット分をすぐに配り終わったということです。

「朝6時から並びました。食べるのがもったいないです」（大阪から）

「和歌山県からきました。今からがぴよりんチャレンジです」（和歌山から）

「けがしたり、壊れることなく無事にここまでみんな来てくれて良かったです。特急ひのとりの旅もコンプリートした気持ちでいます」（近鉄担当者）