中東情勢やホルムズ海峡の緊張を背景に、愛知県の公衆浴場では休業や時短営業の動きが出ています。

「こんなに高い値段になったことがないから、戸惑いしかない」

動揺を口にするのは、県内50の公衆浴場をまとめる「愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合」の山田耕平事務長。

各施設の経営状況を把握し、補助金の申請など、行政との調整を担っています。

事務所のホワイトボードには2020年以降、週に1度、重油の販売会社との協議で決めてきた、1リットルあたりの価格が記されています。

「1番奥が5月1日からの値段。145円(税抜き)。どこを探しても2020年以降はない」(山田さん)

2020年5月ごろの重油価格は49円。この6年で価格は約3倍に値上がりしているといいます。

対策だけでは限界も…

組合に加盟する温泉施設では、湯の温度を下げるなどの対策をしていますが、それだけでは追いつかず、時短営業や定休日を増やす施設も出てきています。

「できるだけ早く前のように落ち着いた価格になってほしいと思うが、簡単ではないかなと」(山田さん)

そんな中、原油タンカー「出光丸」がホルムズ海峡を通過し、名古屋に向かっていることが明らかに。

しかし、山田さんは先行きへの不安は拭えないと話します。

「1隻だけですよね。それでは全然展望がまだない。もう祈るばかり。少しでも安くならないかな、それだけですね」(山田さん)