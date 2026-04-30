4児の母・MALIA.、19歳長女がバク転失敗で手術「待合室での2時間が、とても長くて、重く」
4児の母でモデル・起業家のMALIA.（43）が27日、インスタグラムを更新し、19歳の長女がバク転の失敗により手術を受けることになった経緯を明かした。
【写真】「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です」MALIA.＆19歳長女の2ショット
投稿では「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？」と切り出し、「着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術!!」と説明。突然の出来事に驚きつつも、「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です」とユーモアを交えてつづっている。
あわせて公開された写真では、長女との2ショットや、ヘアクリップをつけた後ろ姿、病室の様子などが紹介されている。投稿からは、慌ただしい状況の中でも家族の時間を共有している様子がうかがえた。
また、「人生ってほんと、予定通りになんていかない。日々、予想外タスクでございます」と心境を明かし、「母（親）業務よりタスクの多い仕事、世の中にある？」と子育ての日常についても言及。「正解もマニュアルもなく、気づけば23年。イレギュラーの連続です」と振り返りながら、「全部の根底は、愛です」と母としての思いをつづった。
さらに、手術を前にした長女が「眠る前から目が覚めるまでお母さん隣に居て良いですか？」と話したことも明かし、「立ち会い懇願する娘、愛おしすぎるんだけど…」とコメント。「あーちゃん？出産じゃないんよ。外科オペなんよ。立ち会えないだろうよ」とユーモラスに締めくくっている。
29日の投稿では「手術無事成功のご報告」と、予定よりも手術に時間がかかったことを明かしつつも、無事に成功したことを報告。「待合室での2時間が、とても長くて、重く感じた」と愛娘を心配する母の一面をのぞかせた。
コメント欄には「大丈夫？」「手術うまくいきますように」「早く良くなりますように」「あーちゃん可愛すぎる」「お大事にしてください」といった声が寄せられ、長女を気遣う反応が広がっている。
【写真】「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です」MALIA.＆19歳長女の2ショット
投稿では「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？」と切り出し、「着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術!!」と説明。突然の出来事に驚きつつも、「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です」とユーモアを交えてつづっている。
また、「人生ってほんと、予定通りになんていかない。日々、予想外タスクでございます」と心境を明かし、「母（親）業務よりタスクの多い仕事、世の中にある？」と子育ての日常についても言及。「正解もマニュアルもなく、気づけば23年。イレギュラーの連続です」と振り返りながら、「全部の根底は、愛です」と母としての思いをつづった。
さらに、手術を前にした長女が「眠る前から目が覚めるまでお母さん隣に居て良いですか？」と話したことも明かし、「立ち会い懇願する娘、愛おしすぎるんだけど…」とコメント。「あーちゃん？出産じゃないんよ。外科オペなんよ。立ち会えないだろうよ」とユーモラスに締めくくっている。
29日の投稿では「手術無事成功のご報告」と、予定よりも手術に時間がかかったことを明かしつつも、無事に成功したことを報告。「待合室での2時間が、とても長くて、重く感じた」と愛娘を心配する母の一面をのぞかせた。
コメント欄には「大丈夫？」「手術うまくいきますように」「早く良くなりますように」「あーちゃん可愛すぎる」「お大事にしてください」といった声が寄せられ、長女を気遣う反応が広がっている。