シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子（92）と共演した撮影を語った。

黒柳は「4年前に海外ブランドの撮影で共演しました。覚えてらっしゃいますか」と聞くと、ちゃんみなは「もちろんです。強烈に覚えてます。私が変なポーズいっぱいしているのに、それに嫌な顔ひとつせず、ずっと楽しんでくださってて」と語った。

黒柳は「そう。おもしろかった。そういう若い方と仕事するのおもしろいと思う」とちゃんみなとの共演を楽しんだことを明かした。「私すごく覚えているのが、あの時あなた歯になんかいろんなことやってたでしょ」と語った。

ちゃんみなは「あ、はい。やってました。今もやってますよ」と答え、歯を見せた。黒柳は「前のときは前歯にも光ったりなんかして」と共演時を語った。ちゃんみなは「歯にジュエリーを付けるっていうのを長年やってまして」と話した。

黒柳は「ご飯食べに行きましょうって話しになったんですよね。そうしたら私が『そういうの歯から取ったらね』って言ったの」と笑った。ちゃんみなも「『ご飯食べに行きましょう』ってお話しをさせていただいて。（黒柳が）『でもそれ歯から取れたらどうするの？ 飲み込むの』っておっしゃって…（笑い）」。

黒柳も爆笑し「私が？（笑い）なんでそんな。興味があったんでしょうね」と反応した。