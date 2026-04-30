6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』より、主要6部門のノミネート作品が発表された。

（関連：【画像あり】HANA、M!LK…『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門のノミネート作品発表！）

最優秀楽曲賞は、HANA「Blue Jeans」、米津玄師「IRIS OUT」、サカナクション「怪獣」、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」、M!LK「好きすぎて滅！」、最優秀アーティスト賞は星野源、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師がノミネート。そのほか、最優秀ニュー・アーティスト賞、最優秀アルバム賞、Best Global Hit from Japan、最優秀アジア楽曲賞のノミネート作品が発表となっている。

＜最優秀楽曲賞＞HANA「Blue Jeans」米津玄師「IRIS OUT」サカナクション「怪獣」アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」M!LK「好きすぎて滅！」

＜最優秀アーティスト賞＞Fujii KazeHANAMrs. GREEN APPLEサカナクション米津玄師

＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞CANDY TUNEHANAluvSTARGLOWブランデー戦記

＜最優秀アルバム賞＞『10』（Mrs. GREEN APPLE）『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』（Various Artists）『Gen』（星野源）『Prema』（Fujii Kaze）『THANK YOU SO MUCH』（サザンオールスターズ）

＜Best Global Hit from Japan＞XG「HYPNOTIZE」米津玄師「IRIS OUT」米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」LiSA「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」Ado「うっせぇわ」

＜最優秀アジア楽曲賞＞Silet Open Up「Tabola Bale」（インドネシア）Cup of Joe「Multo」（フィリピン）PLAVE「Dash」（韓国）WOODZ「Drowning」（韓国）HUNTR/X「Golden」（韓国）

（文＝リアルサウンド編集部）