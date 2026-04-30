【ひらがなクイズ】ありのままの肌や現代の社会問題に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、化粧を施さないありのままの肌や現代の労働環境において解決すべき課題の3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
□□だ
□□ま
か□□ら
ヒント：顧客が従業員に対して行う過度な要求や嫌がらせ行為の略称を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すは」を入れると、次のようになります。
すはだ（素肌）
すはま（州浜）
かすはら（カスハラ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体について、菓子、そして現代社会の造語という、時代背景の異なる言葉を組み合わせました。日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、化粧を施さないありのままの肌や現代の労働環境において解決すべき課題の3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□だ
□□ま
か□□ら
ヒント：顧客が従業員に対して行う過度な要求や嫌がらせ行為の略称を思い浮かべてみてください。
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正解：すは正解は「すは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すは」を入れると、次のようになります。
すはだ（素肌）
すはま（州浜）
かすはら（カスハラ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体について、菓子、そして現代社会の造語という、時代背景の異なる言葉を組み合わせました。日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)