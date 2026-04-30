高速道路で夫が「1つ先のインターで降りたほうが混雑を避けられる」と言うのですが、遠回りになればそのぶん料金も上がりそうです。渋滞回避のために途中で降りると、結果的に損になることもあるのでしょうか？

高速道路の料金はどう決まる？距離制と例外を理解する

日本の高速道路の多くは「距離制料金」が採用されています。これは、入口から出口までの走行距離に応じて料金が決まる仕組みです。つまり、基本的には長く走れば走るほど料金は高くなります。そのため、1つ先のインターチェンジまで進めば、その分の距離が加算され、単純に考えれば料金は上がることになります。

ただし、すべてが単純な距離計算というわけではありません。都市部の一部区間では「均一料金」が採用されている場合があり、どこで降りても同じ料金というケースもあります。また、ETCを利用している場合には割引制度が適用されることもあり、時間帯や区間によっては料金差が小さいこともあります。

そのため、「1つ先で降りる＝必ず大きく料金が上がる」とは限らず、状況によっては料金差が小さくなることもあります。まずは料金体系を大まかに理解しておくことが大切です。



途中で降りて渋滞を回避すると得するケース

渋滞を避けるために途中で高速を降りると、結果的に得をするケースもあります。例えば、長時間の渋滞に巻き込まれると、ガソリン代が増えるだけでなく、到着時間が大きく遅れてしまいます。時間的なロスは、金銭以上に大きな負担になることもあります。

特に仕事や予定がある場合、到着が遅れることで損失が発生することもあるでしょう。その点、一般道に迂回してスムーズに進めるのであれば、多少料金が上がっても全体としてはメリットが大きくなる可能性があります。

また、渋滞中はストップ＆ゴーが増えるため燃費が悪化します。結果として、走行距離以上にガソリン消費が増えることもあり、燃料コストの面でも一概に損とは言い切れません。



逆に損になるケースはどんなとき？注意点を解説

一方で、途中で降りることで損になるケースもあります。代表的なのは、渋滞がそれほど深刻でない場合です。少しの混雑であれば、そのまま高速を走り続けたほうが結果的に早く、かつ安く済むことがあります。

また、一般道に降りたものの信号が多く、かえって時間がかかってしまうケースも少なくありません。特に土地勘がない場所では、思った以上に時間がかかることがあります。その結果、燃料費や通行料金などのコストが増え、時間もかかるという、時間と費用の両面で負担が大きくなる可能性があります。

さらに注意したいのが、再び高速に乗り直す場合です。一度降りて再進入すると、区間によっては料金がリセットされ、割高になることがあります。ETCの「乗り継ぎ割引」が適用されるケースもありますが、条件が限られているため、事前に確認しておくことが重要です。



渋滞回避は「料金＋時間」で判断するのがポイント

高速道路で途中下車するかどうかは、単純な料金の増減だけで判断するのではなく、「時間」と「コスト」のバランスで考えることが大切です。多少の料金差で大幅に時間を短縮できるのであれば、十分に価値がある選択といえるでしょう。

最近ではカーナビやスマートフォンのアプリで渋滞情報をリアルタイムに確認できるため、それらを活用して判断するのがおすすめです。事前に情報を把握しておけば、無駄な遠回りを避けることができます。

結果的に損をするかどうかは、そのときの交通状況やルートによって変わります。大切なのは、状況に応じて柔軟に判断することです。料金だけにとらわれず、時間や快適さも含めて総合的に考えることで、より納得のいく移動になるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー