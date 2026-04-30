父が「自宅は母に残して、預金は子どもで分ければいい」と簡単に考えているようです。ただ、本当に大丈夫なのか気になります。注意点はありますか？

「自宅は母、預金は子ども」で本当に問題ないのか

「自宅は母に、預金は子どもで分ける」という考え方は、しばしば見られる分け方の一つです。住む場所を確保しつつ、現金は公平に分けられる点で、実務上も合理的と考えられるためです。しかし、この分け方が必ずしも問題ないとは限りません。

まず注意したいのは、不動産と現金では価値のバランスが取りにくい点です。例えば自宅の評価額が高い場合、母だけが大きな財産を受け取る形になります。そうなると、子ども側が「不公平だ」と感じる可能性があります。このような不満が、その後の話し合いに影響することもあります。

また、相続は「遺産分割協議」と呼ばれる話し合いで決めるのが基本です。父の意向があっても、正式な遺言書がなければ、その通りに進まない可能性があります。つまり、口頭の約束だけでは不十分なケースが多いのです。



見落としやすい相続の注意点とトラブル例

相続の分け方で特に気をつけたいのが「遺留分」です。遺留分とは、法律で保障された最低限の取り分のことです。例えば、母に多くの財産が渡る内容だった場合、子どもが遺留分を主張することで、後から金銭の請求が発生することがあります。これにより、家族関係に影響が及ぶこともあります。

さらに、不動産はすぐに現金化できないという問題もあります。母が自宅を相続した後、生活費に困った場合でも、容易に売却できるとは限りません。売却には時間や手続きが必要で、売却のタイミングや条件によっては、思ったより低い価格になることもあります。その結果、生活資金に不安が生じる可能性があります。

相続税の面でも注意が必要です。財産の分け方によっては、税負担が増えるケースがあります。例えば、配偶者には1億6000万円まで、または法定相続分までは相続税がかからないなどの大きな税優遇がありますが、十分に活用できない場合には、税負担に差が生じることもあります。



円満に相続するために今からできる対策

こうした問題を防ぐためには、事前の準備が重要です。まず有効なのが「遺言書の作成」です。法的に有効な遺言書があれば、父の意思を明確に残すことができ、相続手続きもスムーズになります。

特に公正証書遺言は、公証人が法的な形式に従って作成し、原本が公証役場に保管されるため、確実性の高い遺言方式とされています。相続時の手続きをスムーズに進めやすい点もメリットです。

次に、家族で話し合う機会を持つことも大切です。相続はお金の問題であると同時に、相続人間の認識の違いがトラブルにつながることもあります。事前に考えを共有しておくことで、誤解や不満が生じるリスクを抑えることができます。

また、専門家への相談も検討するとよいでしょう。税理士や司法書士に相談すれば、税金や手続きの面で適切なアドバイスを受けられます。費用はかかりますが、後のトラブルを防ぐことを考えれば有効な選択といえます。



シンプルな分け方でも準備次第で安心できる

「自宅は母、預金は子ども」という分け方自体が必ずしも間違いというわけではありません。ただし、そのまま何の準備もせずに進めると、思わぬトラブルや負担が生じる可能性があります。

重要なのは、法律や税金のルールを理解したうえで、家族全員が納得できる形に整えることです。遺言書の作成や事前の話し合いを行うことで、シンプルな分け方でも安心して相続を迎えることができます。将来の不安を減らすためにも、今のうちから少しずつ準備を進めていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー