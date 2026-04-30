ラグビー・リーグワン１部の神戸は３０日、神戸市内で練習を公開した。この日は第１７節・三重戦（５月２日、花園）のメンバー２３人が発表され、アーリーエントリー（条件を満たした大学最終学年の選手がリーグワン公式戦に出場できる制度）のＦＢ上ノ坊駿介が１１戦連続で先発に名を連ねた。

デイブ・レニー・ヘッドコーチが「今年、大学を卒業した選手の中で断トツのＮＯ１。自信を持ってプレーしているし、賢い」と絶賛する天理大出身の背番号１５は、ここまでリーグ５位の１０トライをマーク。試合を重ねるごとにボールタッチの回数も着実に増やしている。「タックルは嫌いではなく参加できるところは参加しようと。チャンスであれば、いいコミュニケーションをとってライン参加するように心がけている」と攻守両面のハードワークが実を結んでいる。課題だったフィジカルも「けがなくやれているので」と通用する手応えをつかんだ。

アーリーエントリー選手として初の新人賞獲得も視野に入るが、上ノ坊は「そこはあまり意識しないで。１試合、１試合ですね」と冷静。目の前の勝利だけに集中してシーズン終了まで戦い抜く姿勢を強調した。