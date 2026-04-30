“脊髄梗塞”リハビリの佐藤弘道、3キロマラソンの出場を報告 タイムも明かす「初めて30分を切りました」
“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が29日、自身のSNSを更新。同日に熊本・南関町で開催された『第42回関所健康マラソン』への出場を報告し、タイムも明かした。
【動画】「すごすぎます！」両手を上げてフィニッシュの様子を披露した佐藤弘道
佐藤は、おととし6月に「脊髄梗塞」を発症。懸命なリハビリの末、昨年8月頃には歩けるようになるまで回復したことを報告していた。
この日の投稿では、同大会への3キロの部に出場したことを報告。「26:07:57」と記された結果のスクリーンショットを添え、「初めて30分を切りました！走り始めは左足の股関節が引っかかる感じがあって走りづらかったですが、1キロを超えたあたりから痛みも無くなり足が動いてくれました。これからもリハビリを続けて、次は25分切りを目指したいと思います」とレースを振り返り、次なる目標も明かした。
この投稿にファンからは「ご本人の努力の賜物なんですけど、それにしてもリハビリでここまで回復するなんて凄すぎる」「しっかり身体休ませてあげて下さいね〜」「並々ならぬご努力、リスペクトしかありません。私もがんばらねば」「本当にすごいです。2ヶ月前に骨折し、現在リハビリ中です。弘道お兄さんに励まされました。明日も頑張ろう」「すごすぎます！どれだけの人に勇気と希望が広がることか」「素晴らしいです ナイスラン!!」「マジで凄い！無理せず、これからも頑張ってください」「兄さんの頑張りを見ると私も勇気づけられます」「なんか嬉しくて泣けてきた 弘道お兄さんはやっぱりヒーローです…」など、称賛やねぎらいの声が多数寄せられている。
【動画】「すごすぎます！」両手を上げてフィニッシュの様子を披露した佐藤弘道
佐藤は、おととし6月に「脊髄梗塞」を発症。懸命なリハビリの末、昨年8月頃には歩けるようになるまで回復したことを報告していた。
この日の投稿では、同大会への3キロの部に出場したことを報告。「26:07:57」と記された結果のスクリーンショットを添え、「初めて30分を切りました！走り始めは左足の股関節が引っかかる感じがあって走りづらかったですが、1キロを超えたあたりから痛みも無くなり足が動いてくれました。これからもリハビリを続けて、次は25分切りを目指したいと思います」とレースを振り返り、次なる目標も明かした。