1日は春の嵐、警報級の大雨の恐れも。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■5月スタートは春の嵐 関東や静岡で警報級大雨の恐れ

1日（金）は低気圧が発達しながら関東付近を通り三陸沖に進む予想となっています。東海から関東の沿岸にかけて、雷を伴って激しい雨が降り警報級の大雨になる恐れがあります。雨のピークはあす朝から昼前にかけてとなりそうで、南寄りの風も強まり春の嵐となるでしょう。交通機関が乱れる恐れもあるため、最新の交通情報にもご注意ください。

■午後は大気不安定 東北もまとまった雨に

上空にこの時期としては強い寒気が流れ込むため、西日本や東日本を中心に大気の状態が非常不安定となるでしょう。まとまった雨雲が抜けた後も、突然の雷雨の恐れがあるため、空模様の変化には注意が必要です。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にはお気をつけください。また、午後は東北の太平洋側にも雨の範囲が広がり、岩手県の大槌町でも久しぶりのまとまった雨となるでしょう。ただ、沿岸部では西寄りの風が強まる恐れがあり、2日（土）にかけて暴風への警戒が必要です。

■前日の寒さ和らぐも 雨でヒンヤリ体感か

西日本や東日本は前日より気温が上がり、寒さは幾分和らぐでしょう。午後は晴れ間が出てくると過ごしやすく感じられますが、急な雷雨によって突然気温が下がることも考えられます。脱ぎ着しやすい服装が良さそうです。

【1日（金）の予想最高気温】

（カッコ内は前日比と季節感）

札幌 18℃（-1 5月中旬）仙台 16℃（-1 4月中旬）新潟 22℃（+5 5月下旬）東京 23℃（+7 5月中旬）名古屋 22℃（+6 4月下旬）大阪 20℃（+3 4月中旬）広島 18℃（+3 4月上旬）福岡 20℃（+3 4月中旬）