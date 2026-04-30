メ～テレ（名古屋テレビ）

いよいよ始まったゴールデンウィーク。帰省する際などの手みやげに悩む人も多いのでは？名古屋のデパートで、今年のおすすめを聞いてきました。

今年のゴールデンウィークは、5月2日から休みの人でも、平日が休めれば最大9連休です。

帰省する人が悩むのが、手みやげ。みなさん、どんなものを選ぶのでしょうか。

「友人と食べる時は、みんなで食べることが多いと思うので、何かをやりながらつまめるような小さいものを選ぶことが多い」(20代男性)

「祖母はどら焼きなど和菓子を買って帰るが、母親が洋菓子が好きなので洋菓子を買っていく」(20代男性)

「名古屋なので名古屋のものを用意しようとは思うが、重くなり過ぎないものやかさばらないもの、食べ物は生ものではなく日持ちするもの」（名古屋在住の女性）

ジェイアール名古屋タカシマヤでは、手みやげや名古屋グルメを求める人が例年より多くなると予想し、品ぞろえを増やしています。

「名古屋駅直結なので、新幹線移動をする方を中心に大変混雑している。『商品がたくさん入っている』『個包装になっている』『ある程度日持ちする』手みやげが多く売れている。あとは名古屋ならではの品物。金シャチのモチーフのものや西尾の抹茶、小倉トースト、エビせんべいなど、名古屋ならではの手みやげがよく売れている」（ジェイアール名古屋タカシマヤ 広報 佐藤晴菜さん）

中でもおすすめだというのが、だんだん暑くなっている今の時期にぴったりな餅文総本店の「水ういろ」(5個入り、648円)。

上品な甘みのこしあんと、ほろ苦い抹茶の2種類が入っていて、冷やして食べると一気に涼しくなります。

29日から5月5日までの限定出店です。

名古屋の店舗限定商品も

地元ゆかりのかわいい商品を探す人には、こちらもおすすめ。

名古屋生まれの「クッピーラムネ」を手がける「ザ・ラムネラバーズ」の生ラムネ(2538円、1人3缶まで)。

金シャチが描かれた缶に、レモンやオレンジ、イチゴなど5種類の味の生ラムネが入った缶が人気だということです。この商品は、名古屋の店舗限定です。

ほかにも…愛知みやげの定番「坂角総本舗」からは、愛知県産天然エビを使用したせんべい(12枚入り、951円)が。

店舗で買えるのは、ジェイアール名古屋タカシマヤだけです。

「ここでしか買えないとか、帰省した先で『これが話題の商品だよ』という話の種にもなる。手みやげや総菜など品物の準備数を増やして、多くのお客さまに楽しんでいただけるように準備している」（佐藤さん）