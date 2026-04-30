欧州株　下落、中東有事リスクの再燃で　銀行株など安い
東京時間16:41現在
英ＦＴＳＥ100　 10225.07（+11.96　+0.12%）
独ＤＡＸ　　23881.26（-73.30　-0.31%）
仏ＣＡＣ40　 7978.55（-93.58　-1.15%）
スイスＳＭＩ　 12953.57（-78.33　-0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48739.00（-273.00　-0.56%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7161.75（-6.25　-0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27359.75（+34.50　+0.13%）