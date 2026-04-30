欧州株 下落、中東有事リスクの再燃で 銀行株など安い
欧州株 下落、中東有事リスクの再燃で 銀行株など安い
東京時間16:41現在
英ＦＴＳＥ100 10225.07（+11.96 +0.12%）
独ＤＡＸ 23881.26（-73.30 -0.31%）
仏ＣＡＣ40 7978.55（-93.58 -1.15%）
スイスＳＭＩ 12953.57（-78.33 -0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:41現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48739.00（-273.00 -0.56%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7161.75（-6.25 -0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27359.75（+34.50 +0.13%）
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仏ＣＡＣ40 7978.55（-93.58 -1.15%）
スイスＳＭＩ 12953.57（-78.33 -0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 48739.00（-273.00 -0.56%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7161.75（-6.25 -0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27359.75（+34.50 +0.13%）