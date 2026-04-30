「東儀秀樹３０ｔｈアニバーサリーツアー〜悠久と革新のＴＯＧＩＳＭ〜」

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　日本を代表する雅楽の第一人者、東儀秀樹のデビュー３０周年を記念した全国ツアーのうち、福岡、京都、石川、宮城、愛知の５公演が、文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択され、１８歳以下を無料招待し、同伴者を半額にする施策を実施する。

　この取り組みは、子供たちの豊かな人間性のかん養を図るとともに、将来の文化芸術の担い手、観客の育成などを目的としたもの。

　東儀秀樹は宮内庁楽部在籍後独立し、日本を代表する雅楽師として国内外で活躍。本ツアーでは、伝統的な雅楽の枠にとどまらず、独自の音楽表現「ＴＯＧＩＳＭ」を体現するプログラムを展開し、３０周年の節目にふさわしい内容となっている。

　◆ツアー全体スケジュール

２０２６年１０月１１日（日）　福岡　ＦＦＧホール

　　　　　１２月１２日（土）　京都　京都コンサートホール　大ホール

　　　　　１２月２７日（日）　石川　金沢市文化ホール

２０２７年２月２３日（火・祝）　宮城　日立システムズホール仙台　シアターホール

　　　　　３月６日（土）　愛知　日本特殊陶業市民会館　フォレストホール

　　　　５月１４日（金）　東京　国際フォーラム　ホールＣ

　　　　５月２３日（日）　大阪　ザ・シンフォニーホール