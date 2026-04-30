【つくれぽ4000件超え】☆栄養士のれしぴ☆さんの激うまブロッコリーおかず

【栄養士のれしぴのおいしいキッチン vol.2】クックパッドで殿堂入りレシピ数、つくれぽ数ともにNo.1を誇る、☆栄養士のれしぴ☆さんの『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』からおすすめレシピを紹介。今回はその中から、ブロッコリーを使ったおすすめレシピを紹介します！

栄養満点でおいしい「ブロッコリー」おかず

ブロッコリーは栄養価も高いので、日々の食事に取り入れたいですよね。今回は、TJMOOK『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300』から、つくれぽ4000件超のブロッコリーレシピを紹介します！

にんにくの香りがたまらない一品

子どもから大人まで大人気！お弁当にもぴったり♪

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも「息子がパクパク食べていました！」「お弁当用に。調味料少なめも、とても美味しいにんにく炒めでした。」など、味つけを気に入ったという声が多数！「しめじも入れて作りました。」「ウインナーでつくりました。」などアレンジを加えてみたという声も寄せられています。





クックパッドで殿堂入りレシピ数、つくれぽ数ともにNo.1を誇る、☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピは、何を作っても「失敗知らず」。人気の殿堂入りレシピは多くの人に愛された味です。ぜひ、ブロッコリーで何を作るか迷ったら試してみてくださいね！

『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』（宝島社）





クックパッドNo.1（※殿堂入りレシピ数＆つくれぽをもらった数／2026年2月現在）の人気レシピ作者、☆栄養士のれしぴ☆さん待望の最新刊！



殿堂入りレシピ多数収録、作って納得！家族からのリクエストがとまらない、我が家の定番おかずになるものばかり。歴代最多レシピ数300品を掲載した完全保存版の1冊です。



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