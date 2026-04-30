アソビュー、全天候型キッズパーク「The Kids」を子会社化 予約＆着券＆在庫管理の完全デジタル化も目指す
アソビューは30日、全天候型キッズパークを展開するThe Kidsの全株式を取得し、完全子会社化したことを発表した。
【写真】「関東イベント5選！」を紹介するアソビュー
今後、自社が提供するレジャー施設向けSaaS「ウラカタ」および予約プラットフォーム「アソビュー！」と、実店舗を垂直統合により運営していく。深刻な採用難や事業承継問題を抱えるレジャー業界において、ITを活用した抜本的な収益構造改革と、持続可能な施設運営モデルの構築を目指すという。
創業期より、自ら施設運営を行うことでレジャーの本質的価値を追求したいという思いを抱いてきた。一方で、現在のレジャー業界は、深刻な人手不足や、後継者不在による廃業の危機に直面している。
アソビューがこれまでのDX支援で培った知見とシステムを、「The Kids」の全国65拠点のリアルな接点に直接実装することで、業界全体が持続するための「具体的な経営ソリューション」の確立に挑む。
また、「ウラカタ」により予約、着券、在庫管理の完全デジタル化。現場スタッフを事務作業から解放し、少人数でも高いサービス水準を維持できる運営モデルを構築し、生産性の向上を実証する。また、「アソビュー！」の会員データを活用し、エリア特性に応じたダイレクトな送客導線を設計。既存の経営では困難だった平日の稼働率向上と、収益の安定化を図っていく。
■アソビュー代表取締役・山野智久氏、コメント
創業期から実店舗の運営は重要戦略として位置づけておりました。今回縁あってThe Kids社にグループインして頂くことになりました。本件は単なるM&Aではなく、培われてきた事業と想いを次世代へつなぐ事業承継です。集客プラットフォーム・業務支援SaaS・実店舗運営を一体化し、体験価値の向上と生産性改善を両立。持続的成長を実現し、日本の遊び・体験市場の未来を切り拓いてまいります。
■The Kids代表取締役・田口喜啓氏、コメント
The Kidsは、全国のファミリーに愛されてきた、「子供の遊び場」です。子供たちが思い切り体を動かして夢中になって遊ぶ様子を、安心して親御さんたちが見守れる、そんな場所を全国に作りたい一心で事業を運営してきました。
その思いを大切にしながら、アソビューのグループに参画することによって、現場運営の強みにテクノロジーとデータの力を実装します。これにより、事業としての安定性と展開力をさらに高め、再現性のあるモデルを広げていきながら、「めっちゃ楽しい子供の室内遊園地、The Kids」を一層進化させていけると確信しています。
【写真】「関東イベント5選！」を紹介するアソビュー
今後、自社が提供するレジャー施設向けSaaS「ウラカタ」および予約プラットフォーム「アソビュー！」と、実店舗を垂直統合により運営していく。深刻な採用難や事業承継問題を抱えるレジャー業界において、ITを活用した抜本的な収益構造改革と、持続可能な施設運営モデルの構築を目指すという。
アソビューがこれまでのDX支援で培った知見とシステムを、「The Kids」の全国65拠点のリアルな接点に直接実装することで、業界全体が持続するための「具体的な経営ソリューション」の確立に挑む。
また、「ウラカタ」により予約、着券、在庫管理の完全デジタル化。現場スタッフを事務作業から解放し、少人数でも高いサービス水準を維持できる運営モデルを構築し、生産性の向上を実証する。また、「アソビュー！」の会員データを活用し、エリア特性に応じたダイレクトな送客導線を設計。既存の経営では困難だった平日の稼働率向上と、収益の安定化を図っていく。
■アソビュー代表取締役・山野智久氏、コメント
創業期から実店舗の運営は重要戦略として位置づけておりました。今回縁あってThe Kids社にグループインして頂くことになりました。本件は単なるM&Aではなく、培われてきた事業と想いを次世代へつなぐ事業承継です。集客プラットフォーム・業務支援SaaS・実店舗運営を一体化し、体験価値の向上と生産性改善を両立。持続的成長を実現し、日本の遊び・体験市場の未来を切り拓いてまいります。
■The Kids代表取締役・田口喜啓氏、コメント
The Kidsは、全国のファミリーに愛されてきた、「子供の遊び場」です。子供たちが思い切り体を動かして夢中になって遊ぶ様子を、安心して親御さんたちが見守れる、そんな場所を全国に作りたい一心で事業を運営してきました。
その思いを大切にしながら、アソビューのグループに参画することによって、現場運営の強みにテクノロジーとデータの力を実装します。これにより、事業としての安定性と展開力をさらに高め、再現性のあるモデルを広げていきながら、「めっちゃ楽しい子供の室内遊園地、The Kids」を一層進化させていけると確信しています。