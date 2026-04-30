「昭和の日」JRAが公開した貴重映像に反響 昭和にGI勝利→今も現役「若い!!」「すでにベテラン騎手の様な貫禄」
日本中央競馬会（JRA）は昭和の日の4月29日、公式Xを通じ、騎手・武豊の初々しい映像を公開した。
【動画】「昭和の日」JRAが公開した貴重映像 当時19歳の武豊騎手
「現役騎手で唯一“昭和”にGIを勝利している#武豊騎手」と紹介し、「当時19歳、武豊騎手のGI初制覇となった昭和63年菊花賞のインタビューをご覧ください」と動画を添えた。
映像は、昭和63（1988）年の菊花賞の勝利インタビュー。武は、スーパークリークに騎乗して優勝した。
これに対して、「武豊騎手、若い!!」「インタビューの受け答え方がすでにベテラン騎手の様な貫禄なんですけどw」「今もなおG1で勝つって…どういうこと？」など、多数の声が寄せられている。
【動画】「昭和の日」JRAが公開した貴重映像 当時19歳の武豊騎手
「現役騎手で唯一“昭和”にGIを勝利している#武豊騎手」と紹介し、「当時19歳、武豊騎手のGI初制覇となった昭和63年菊花賞のインタビューをご覧ください」と動画を添えた。
映像は、昭和63（1988）年の菊花賞の勝利インタビュー。武は、スーパークリークに騎乗して優勝した。
これに対して、「武豊騎手、若い!!」「インタビューの受け答え方がすでにベテラン騎手の様な貫禄なんですけどw」「今もなおG1で勝つって…どういうこと？」など、多数の声が寄せられている。