東エレク、９月中間期は営業益４２％増を計画 通期業績予想は非開示 東エレク、９月中間期は営業益４２％増を計画 通期業績予想は非開示

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東京エレクトロン<8035.T>は３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期第２四半期累計（４～９月）の業績予想を開示した。売上高予想は１兆５７００億円（前年同期比３３．１％増）、営業利益予想は４３１０億円（同４２．２％増）、最終利益予想は３２８０億円（同３５．７％増）とした。中間配当予想は３６１円（前年同期は２６４円）を見込む。通期業績予想については非開示とし、９月中間期の決算発表にあわせて開示する。



２６年３月期は売上高が２兆４４３５億３３００万円（前の期比０．５％増）、営業利益が６２４９億３６００万円（同１０．４％減）、最終利益が５７４４億５４００万円（同５．６％増）だった。今期の半導体製造装置市場は中国における設備投資に一服感がみられた一方で、生成ＡＩ用途の半導体向け設備投資が顕著に伸びたという。営業減益となったものの、投資有価証券売却益の計上などにより最終増益での着地となった。



出所：MINKABU PRESS