Snow Manメンバーが新曲オフショットを大放出！「さっくんの舌ペロやばい」「舘様ピンク似合う」「ラウやっぱりスタイル異次元」と反響続々

【写真】佐久間大介＆宮舘涼太＆岩本照＆ラウール＆阿部亮平が投稿した「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MVオフショット

Snow Manのメンバーが、13th Single「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」のリリースにあわせて、MVオフショットを続々と公開している。

■佐久間大介、3曲分のオフショットを一挙公開

佐久間大介は、3曲分のオフショットをまとめて公開。ハーフアップヘアにオールブラックのクールな装いをはじめ、多彩なヘアスタイルと衣装を披露。カメラに向かってポーズを取る姿や自撮りショットなどを投稿し、「初のトリプルA面シングル、ご堪能あれ(^^)」とコメントしている。

■宮舘涼太、3曲分のオフショットで異なる世界観を表現

宮舘涼太は、3投稿に分けて3曲分のオフショットを公開。淡いイエローのニットや赤ジャケット、ピンクのロングジャケットなど、楽曲ごとに異なる衣装を着こなし、さまざまな表情を見せている。自然体な笑顔やシャープな横顔も印象的だ。

■岩本照、3曲それぞれで異なる表情を見せる

岩本照も、3投稿に分けて3曲分のオフショットを公開。ブラックレザーのクールな衣装をはじめ、カラフルな装いやキャップ、ブルゾンを合わせたストリート感あるスタイルを披露した。楽曲ごとにがらりと雰囲気を変え、表情や衣装の違いで魅せている。

■ラウール、「オドロウゼ！」で個性派スタイルを着こなす

ラウールは「オドロウゼ！」のオフショットを公開。黒シャツに淡いブルーの7分丈パンツ、ピンクのニットを肩掛けした個性派スタイルを見せた。ゆったりとしたシルエットながら、すらりと伸びる脚の長さが際立ち、難しい丈感もさらりと着こなしている。

■阿部亮平、「BANG!!」のポップな世界観で魅了

阿部亮平は「BANG!!」のオフショットを投稿。イエローを基調としたトップスにデニムパンツ、ニット帽を合わせた存在感あるスタイリングで、花束を抱えたクールなカットなどを公開した。さらに「13th Single、リリース日を迎えることができました。そして、映画『#SAKAMOTODAYS』公開！！めめ、おめでとう！！」とつづり、目黒蓮の主演映画公開も祝福した。

メンバーそれぞれの個性が光るMVオフショットに、ファンからは「ビジュやばい」「ひかる横顔綺麗すぎ」「さっくんの舌ペロやばい」「舘様ピンク似合う」「治安悪めなあべちゃん大好き」「ラウやっぱりスタイル異次元」など、多くの声が寄せられている。

Snow Man

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