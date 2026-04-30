　30日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1675枚だった。うちプットの出来高が7698枚と、コールの3977枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の1005枚（22円安78円）。コールの出来高トップは6万2000円の444枚（133円安97円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　 0　　　 1　　69000　
　　32　　　 0　　　 1　　68000　
　 290　　　-1　　　 1　　67000　
　　88　　　-2　　　 1　　66500　
　　43　　　-2　　　 2　　66000　
　　92　　　-5　　　 2　　65500　
　 372　　　-8　　　 3　　65000　
　　33　　　-8　　　 3　　64750　
　　51　　 -11　　　 6　　64500　
　　12　　 -18　　　 6　　64250　
　 389　　 -24　　　 9　　64000　
　　17　　 -33　　　 9　　63750　
　　39　　 -38　　　16　　63500　
　　 3　　　　　　　20　　63375　
　　56　　 -54　　　18　　63250　
　　 2　　　　　　　21　　63125　
　 342　　 -67　　　31　　63000　
　　 3　　　　　　　24　　62875　
　　27　　 -73　　　44　　62750　
　 148　　 -94　　　55　　62500　
　　 1　　-110　　　50　　62375　
　　34　　-111　　　72　　62250　
　 444　　-133　　　97　　62000　
　　62　　-122　　 123　　61750　
　 212　　-177　　 168　　61500　
　　28　　-205　　 205　　61250　
　　 4　　-177　　 233　　61125　
　 391　　-246　　 254　　61000　
　　 5　　-328　　 247　　60875　
　　34　　-280　　 305　　60750　　1605 　　　　　　　 2　
　　 2　　-340　　 295　　60625　
　　95　　-250　　 400　　60500　　1545 　　+315　　　 2　
　　 2　　-500　　 400　　60375　
　　28　　-365　　 480　　60250　
　 338　　-340　　 585　　60000　　1350 　　+310　　　11　
　　 3　　　　　　 495　　59875　　1120 　　+135　　　 6　
　　37　　-310　　 705　　59750　　1070 　　+130　　　 4　
　　 2　　　　　　 690　　59625　
　　96　　-645　　 835　　59500　　1010 　　+195　　 148　
　　 4　　　　　　 695　　59375　　1005 　　　　　　　 6　
　　 6　　　　　　 800　　59250　　 945 　　+200　　　13　
　　　　　　　　　　　　　59125　　 840 　　+260　　　 3　
　　97　　-440　　1000　　59000　　 660 　　 +30　　 337　
　　 1　　　　　　1165　　58875　
　　 1　　　　　　1135　　58750　　 590 　　 +10　　　91　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 600 　　 +60　　　96　
　　 1　　　　　　1600　　58250　　 510 　　 +60　　 115　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 525 　　+140　　　 6　
　　 6　　-740　　1520　　58000　　 385 　　 -25　　 436　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 345 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 420 　　 +55　　　33　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 299 　　 -41　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 355 　　 +15　　 172　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 330 　　 +30　　　33　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 300 　　 +55　　　 6　
　　 1　　-495　　2615　　57000　　 228 　　 -25　　 531　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 282 　　 +77　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 200 　　 -26　　　33　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 249 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 220 　　 +24　　 104　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 155 　　 -26　　　16　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 138 　　 -17　　 386　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 146 　　　+8　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 109 　　 -16　　 133　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 128 　　 +13　　　15　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　78 　　 -22　　1005　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 100 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 109 　　 +13　　　51　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　73 　　　-7　　 164　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　84 　　　+6　　　30　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　62 　　　-7　　 263　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　70 　　 +12　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　54 　　　-3　　　41　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　58 　　　+8　　　48　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　41 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　43 　　　-2　　 227　
　　　　　　　　　　　　　52875　　　51 　　 +11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　41 　　　-2　　　39　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　43 　　　+6　　　60　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　37 　　　+4　　　43　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　32 　　　-1　　 487　
　　　　　　　　　　　　　51875　　　35 　　　+3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　30 　　　+4　　 126　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　28 　　　-1　　 129　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　26 　　　-2　　　50　
　　　　　　　　　　　　　51125　　　29 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　23 　　　 0　　 260　
　　　　　　　　　　　　　50875　　　18 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　21 　　　+1　　　42　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　21 　　　+2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　19 　　　 0　　　36　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　19 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　15 　　　-1　　 405　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　11 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　16 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　14 　　　-1　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　10 　　　-9　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　10 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　10 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　13 　　　+1　　 136　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　 9 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　11 　　　-1　　　20　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　10 　　　　　　　37　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　10 　　　-1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　 9 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　 9 　　　-1　　　59　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　 9 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 8 　　　-2　　 142　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　 8 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 8 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　 6 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 7 　　　 0　　 103　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　 4 　　　-3　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　 5 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　 4 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 4 　　　-1　　　33　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　 4 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　 4 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　 4 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 3 　　　-1　　　39　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　 3 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　 3 　　　-2　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 2 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　 2 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 2 　　　-3　　　28　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 2 　　　-1　　　68　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　 2 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 2 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 2 　　　 0　　　22　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　 0　　 110　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 1 　　　-1　　　40　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 1 　　　-1　　　76　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 1 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 1 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　 1 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 1 　　　 0　　 240　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 1 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 1 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 1 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　　　　　15　

