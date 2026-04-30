　30日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3008枚だった。うちプットの出来高が2351枚と、コールの657枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の861枚（2円安17円）。コールの出来高トップは6万6000円の120枚（100円安310円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　18　　　-5　　　 6　　75000　
　　 3　　 -13　　　 8　　74000　
　　 6　　 -15　　　13　　73000　
　　12　　 -13　　　26　　72000　
　　 3　　　　　　　30　　71500　
　　 1　　 -42　　　34　　71000　
　　24　　 -40　　　58　　70000　
　　 3　　 -56　　　79　　69500　
　　24　　 -50　　　90　　69000　
　　15　　 -63　　 107　　68500　
　　20　　 -80　　 125　　68000　
　　 5　　-113　　 165　　67500　
　　22　　-110　　 200　　67000　
　　 4　　-182　　 208　　66500　
　 120　　-100　　 310　　66000　
　　 2　　-200　　 300　　65500　
　　48　　-120　　 435　　65000　
　　 5　　-310　　 440　　64500　
　　 7　　-345　　 465　　64250　
　　19　　-220　　 565　　64000　
　　44　　-360　　 650　　63500　
　　11　　　　　　 710　　63125　
　　35　　-240　　 760　　63000　
　　 2　　-330　　 865　　62500　
　　10　　-515　　 935　　62250　
　　41　　-275　　1095　　62000　
　　 8　　-495　　1205　　61500　
　　22　　-415　　1360　　61000　
　　 3　　-385　　1630　　60500　　2840 　　　　　　　 3　
　 112　　-370　　1870　　60000　　2650 　　+320　　　 4　
　　 3　　-615　　2100　　59500　
　　 3　　-645　　2280　　59250　
　　 2　　-530　　2320　　59000　　2000 　　 +70　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58625　　1970 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1910 　　+175　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1730 　　+225　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1620 　　+105　　　16　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1535 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　1585 　　+150　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57250　　1505 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1300 　　 +20　　　60　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1355 　　+190　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1225 　　+115　　　13　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1220 　　+170　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1055 　　　-5　　　90　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1100 　　+105　　　37　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1040 　　+115　　　39　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 965 　　+140　　　12　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 990 　　+180　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 860 　　 +25　　　27　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 890 　　+170　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 855 　　+100　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 795 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 750 　　 +50　　　65　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 725 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 690 　　 +85　　　18　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 655 　　 +75　　　14　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 625 　　 +50　　 167　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 595 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 565 　　 +30　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 540 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 515 　　 +50　　　47　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 490 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 465 　　 +40　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 445 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 440 　　 +35　　　16　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 405 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 360 　　 +20　　 120　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 335 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 297 　　 +14　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 273 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 259 　　 +19　　　20　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 239 　　 +10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 222 　　　+9　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 197 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 190 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 168 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 163 　　 +13　　　21　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 138 　　　-6　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 141 　　　+7　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 123 　　　+9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 112 　　　 0　　　59　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 110 　　　+3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 106 　　　-1　　　52　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　74 　　　+2　　　44　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　63 　　　+1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　54 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　51 　　　+1　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　37 　　　-1　　　12　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　33 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　31 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　33 　　　+2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　28 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　26 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　24 　　　+2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　22 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　30500　　　20 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　17 　　　-2　　 861　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　14 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　12 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　10 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　10 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 6 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 6 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　21500　　　 5 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　21250　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 5 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　 0　　　44　
　　　　　　　　　　　　　19500　　　 3 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 3 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18500　　　 3 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 2 　　　-1　　　40　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 2 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12750　　　 1 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 1 　　　-1　　 104　

