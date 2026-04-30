日経225オプション6月限（30日日中） 3万円プットが出来高最多861枚
30日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3008枚だった。うちプットの出来高が2351枚と、コールの657枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の861枚（2円安17円）。コールの出来高トップは6万6000円の120枚（100円安310円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
18 -5 6 75000
3 -13 8 74000
6 -15 13 73000
12 -13 26 72000
3 30 71500
1 -42 34 71000
24 -40 58 70000
3 -56 79 69500
24 -50 90 69000
15 -63 107 68500
20 -80 125 68000
5 -113 165 67500
22 -110 200 67000
4 -182 208 66500
120 -100 310 66000
2 -200 300 65500
48 -120 435 65000
5 -310 440 64500
7 -345 465 64250
19 -220 565 64000
44 -360 650 63500
11 710 63125
35 -240 760 63000
2 -330 865 62500
10 -515 935 62250
41 -275 1095 62000
8 -495 1205 61500
22 -415 1360 61000
3 -385 1630 60500 2840 3
112 -370 1870 60000 2650 +320 4
3 -615 2100 59500
3 -645 2280 59250
2 -530 2320 59000 2000 +70 4
58625 1970 1
58500 1910 +175 5
58250 1730 +225 4
58000 1620 +105 16
57750 1535 1
57500 1585 +150 2
57250 1505 6
57000 1300 +20 60
56750 1355 +190 4
56500 1225 +115 13
56250 1220 +170 4
56000 1055 -5 90
55750 1100 +105 37
55500 1040 +115 39
55375 965 +140 12
55250 990 +180 5
55000 860 +25 27
54750 890 +170 5
54500 855 +100 9
54250 795 9
54000 750 +50 65
53750 725 7
53500 690 +85 18
53250 655 +75 14
53000 625 +50 167
52750 595 4
52500 565 +30 3
52250 540 15
52000 515 +50 47
51750 490 2
51500 465 +40 13
51250 445 2
51000 440 +35 16
50750 405 2
50000 360 +20 120
49500 335 +30 1
49000 297 +14 7
48500 273 +6 2
48000 259 +19 20
47500 239 +10 6
47000 222 +9 8
46500 197 +1 4
46000 190 +8 3
45500 168 0 2
45000 163 +13 21
44500 138 -6 3
44000 141 +7 6
43500 123 +9 1
43000 112 0 59
42500 110 +3 5
42000 106 -1 52
40000 74 +2 44
39000 63 +1 7
38000 54 -4 1
37000 51 +1 9
35000 37 -1 12
34500 33 24
34250 31 4
34000 33 +2 12
33250 28 28
33000 26 -4 1
32000 24 +2 10
31000 22 -4 4
30500 20 +1 1
30000 17 -2 861
29000 14 -2 2
28000 12 5
27000 10 1
26000 10 +1 11
24000 6 2
23000 6 1
21500 5 11
21250 3 1
21000 5 0 15
20000 4 0 44
19500 3 2
19000 3 2
18500 3 4
16000 2 -1 40
14000 2 2
12750 1 31
12500 1 -1 104
株探ニュース
