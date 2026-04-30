　30日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は40枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万円の2枚（61円安229円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは5万3875円の24枚（1200円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　 -61　　 229　　70000　
　　 1　　　　　　 520　　67000　
　　 1　　　　　　 670　　66000　
　　 1　　-290　　 860　　65000　
　　　　　　　　　　　　　64000　　5900 　　+500　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53875　　1200 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 670 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 240 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 109 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　20 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　+4　　　 1　

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