日経225オプション7月限（30日日中） 7万円コール229円
30日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は40枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万円の2枚（61円安229円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは5万3875円の24枚（1200円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -61 229 70000
1 520 67000
1 670 66000
1 -290 860 65000
64000 5900 +500 6
53875 1200 24
50000 670 1
43000 240 +10 1
37000 109 1
24000 20 1
20000 10 +4 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -61 229 70000
1 520 67000
1 670 66000
1 -290 860 65000
64000 5900 +500 6
53875 1200 24
50000 670 1
43000 240 +10 1
37000 109 1
24000 20 1
20000 10 +4 1
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