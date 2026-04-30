なかやまきんに君、浜崎あゆみの“上腕二頭筋”を絶賛 2ショット披露し「同じ福岡出身、同級生、そして同じ上腕二頭筋のライン」 本人からもコメント「大好きです」
お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。歌手・浜崎あゆみ（47）の全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』の公演にゲスト出演したことを報告し、浜崎との2ショットなどを披露。さらに浜崎の“筋肉”を絶賛した。
【写真】「同じ上腕二頭筋のライン」“美筋肉”披露の2ショットを公開したなかやまきんに君＆浜崎あゆみ
きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました。浜崎さんの三角筋から上腕二頭筋のラインが凄かったです（1枚目）浜崎さんとは、同じ福岡出身、同級生、そして同じ上腕二頭筋のライン 28周年おめでとうございます #キャー同じ上腕二頭筋のラインなのステキー」とつづり、浜崎と並んで“美筋肉”を披露する2ショットや、共演したハリウッドザコシショウ、ゆってぃ、ひょっこりはんらも交えた集合写真なども披露。
この投稿に浜崎本人が反応。「リハーサル中、きんにくん様のYouTube観てトレしてますっ 大好きです」とのメッセージが届いた。さらにファンからは「たしかにあゆの筋肉すごい!!あゆの上腕二頭筋をお褒めいただきありがとうございます 現場にいましたがきんに君登場時の歓声がすごかったし、ヤー!!に爆笑しました」「地元福岡の2大スター 豪華なパワーばい」「キャー情報量多くてステキー」「あゆすごい 筋肉 惚れルゥー」「あゆ可愛すぎだしきんに君とのコラボ 最高過ぎないか…」「あゆもきんに君も筋肉ステキー！ヤー！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「同じ上腕二頭筋のライン」“美筋肉”披露の2ショットを公開したなかやまきんに君＆浜崎あゆみ
きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました。浜崎さんの三角筋から上腕二頭筋のラインが凄かったです（1枚目）浜崎さんとは、同じ福岡出身、同級生、そして同じ上腕二頭筋のライン 28周年おめでとうございます #キャー同じ上腕二頭筋のラインなのステキー」とつづり、浜崎と並んで“美筋肉”を披露する2ショットや、共演したハリウッドザコシショウ、ゆってぃ、ひょっこりはんらも交えた集合写真なども披露。