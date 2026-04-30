フィギャスケート男子でバンクーバー五輪に出場したプロスケーターでタレントの織田信成が２９日放送のＡＢＣラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代沢康司です」に出演。２８日に引退会見を開いたペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の木原の涙について言及した。

木原はミラノ・コルティナ五輪のペアＳＰで得意のリフトにミスが出て５位と出遅れ涙。フリーで劇的な逆転金メダルを獲得後も号泣した。２８日の会見でも早々に木原は涙を流し、三浦が受け止める場面が話題を呼んだ。

これについて聴取者から「大泣きが代名詞の織田さん、ライバル出現ですね」と問われた織田。「僕も引退会見は大号泣。しゃべりながらずっと泣いていた。だから龍一君の気持ちがめっちゃわかるな」と木原に理解を示した。同時に「引退会見をいう場で発表させてもらえるのも、本人たちからしたらすごくありがたい。これだけ素晴らしい結果と、日本中に感動を与えたということで、皆さんがこれからの門出を祝ってくれるという、いろんな思いがあって泣いちゃったんやろうな。めっちゃ分かるな」と木原の心中を思った。

その上で泣き虫キャラについては「僕も感動する方なんで。だからどっちが（泣くのが）早いかですよ。スピード勝負」と木原に対抗意識？を燃やした織田。その上で「泣くのは全然分かる。もう昭和男児じゃないけど『男なんて涙を見せるな』みたいな時代じゃなくて。いいじゃん男だって泣きたいときは泣こうよ、っていうのをりゅう君がやってくれてるから、すごいありがたい」と感謝した。