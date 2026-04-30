シンガーソングライターの渡辺真知子（69）が30日、自身のインスタグラムを更新。元歌手の高田みづえさん（65）との再会ショットを公開した。

「久しぶりの高田みづえさん」とつづり、昨年他界した元大関・若嶋津の日高六男（ひだか・むつお）さんの妻で、相撲部屋のおかみを32年間、務めたみづえさんとのツーショットをアップした。

「先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい。宏美さんが50周年コンサートに招待して私を座席の隣りにしました」とつづった。

「ご主人を一人で8年半介護は、みづえちゃんご本人の意志と聞き、『二人きりになれたのは、ソレが初めてなんじゃない？！』『そう』『（大変だったろうけど）いい時間だったね？！』『うん…』また、今一人でいると危ない時があると。もっと“二人きり”したかったみたいです。女将さんでしたし…それはそれは、ごちそうさま」と記した。

「今はお孫ちゃんのお世話で、モテモテの可愛いみづえばーばだそうです 直ぐにどっちがお孫ちゃんか分かんなくなりますね」と渡辺。「今年のお正月2日、私はディナーショーでオルケスタ・デ・ラ・ルスのゲスト出演しました。その際、NORAさんと二人で歌ったのは『私はピアノ』でした。NORAさんはスペイン語、私は日本語で交互にね♪ソレを練習するのにYouTubeのみづえちゃんを聞きました。サルサアレンジでカバーしてオルケスタ・デ・ラ・ルスの十八番になっているんですよ なんてこともみづえちゃんに報告」とした。

「ココで因みに、NORAさんは昨年トニー・スーカルさん(perc)のアルバム『Alma corazon y salsa』で5曲歌唱しグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞されています。そのNORAさんがこの11月東京国際フォーラムコンサートゲストでお祝い出演してくださるんですね 昨日の宏美さんコンサートの休憩時、みづえさんは関係者に私のコンサートの日を間違わないように7日、11月7日だからね！！って宣伝してくれていました、みづえちゃん、ありがとね〜」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「お二方共にとっても素敵です」「お元気でなによりです」「お会いできて良かったですね」「歌手仲間は大事で仲良しですね」「青春時代のレジェンド」「奇跡の2ショット」「お二人の絆って凄いんですね」などの声が寄せられている。