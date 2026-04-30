ベースがスーパーマリオ仕様に

29日にZOZOマリンで行われたロッテ―楽天戦で、球場に現れた異変が話題を呼んでいる。日本が誇る人気キャラクター・マリオとのコラボの一環で実施。これには「めっちゃワクワクするやん！」「初めて見た」などの声が上がっていた。

普段は白一色のベースが、黄色に染まった。ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合の一環として、この試合では、一、二、三塁に、ゲーム内に登場する「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが使用。試合前にはマリオとルイージが一塁に赴き、ソトと共にベースを設置していた。

「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeチャンネルで公開された動画では、解説の清水直行氏が、ゲームにちなんで「踏んだらコインが出るんですか？ チャリンって音が鳴るんですかね？」と思わず突っ込んだこの特別演出は、X上のファンの反響を呼んでいた。

「ベースはハテナブロックだし、表示もマリオ仕様だしかわいい」

「今日のマリンはなんでベースが黄色なんだろうと思ってたけど、ハテナブロックだったんですね」「めちゃくちゃ楽しそうやんけ！ こんなのやってるの知ってたら行ってたわ！」

「黄色いベース初めて見た！ ZOZOマリン」

「こんなん、めっちゃワクワクするやん！」

「わ！ほんまやマリンのベースハテナブロックになってる」

試合前の始球式には、マリオが登板。試合中はベースだけでなく、BSOの表示がゲーム内のアイテムに置き換わるなど、人気者が球場全体を彩っていた。



（THE ANSWER編集部）