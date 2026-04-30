4月29日、ヴァイオリニストで作曲家の葉加瀬太郎が自身のInstagramを更新。自身に“激似”のオーボエ奏者とのラーメン食事動画を投稿し、驚異のシンクロ率にファンの笑いを誘っている。

葉加瀬は、3月14日に千葉県松戸市でスタートした「葉加瀬太郎 オーケストラコンサート 2026」のツアー真っ最中だ。

4月26日に福岡公演を終えた葉加瀬は《福岡博多公演にいらして下さった皆様、ありがとうございました。ホールに入る前に、オーボエの最上と元祖長浜屋へ。無意識のシンクロ 今日もややこしい人、ステージにいます。笑 札幌でお待ちしています！》などと投稿。体型、髪型などが葉加瀬にそっくりなオーボエ奏者・最上峰行（たかゆき）氏と一緒に長浜ラーメンを食べる動画を公開した。

容貌に加え、食べる前にスマホで写真を撮るタイミング、割り箸を割るタイミングや麺をリフトしてすする動作や食べ終えた後に席を同時に立つなど、2人の動作があまりにもシンクロしているため、コメント欄にはファンから

《ややこし過ぎる》

《どっちがどっち？》

《動作がシンクロしてますね》

などと笑いが起きている。

葉加瀬と最上氏がよく似ていることは以前から話題になっていた。

芸能記者が言う。

「2023年6月のInstagramでそっくりな最上氏との2ショットを投稿し、《神宮外苑公演に現れたこの方、どうしましょう。笑 僕の知らないところでの素行に気をつけて頂きたい限りです。オーボエ吹かせたら日本一、いや、世界一なのに。何でこんなに僕に寄せて来ちゃったのか、、、》などとつづり、ネタにしていました。

また、熊本公演が終了した翌日の2026年4月25日のInstagramでも、くまモンを挟んで最上氏との3ショットを公開し《楽屋のくまモンを挟んでややこしい人と。もはや、僕よりも、皆さんのイメージする葉加瀬太郎になっている最上でした。あっ、バイオリン持ってる方が僕です。笑》と投稿し、ここでも“激似”をネタにしていました。もはや、最上さんとの2ショットは定番ネタになっているようです」

葉加瀬と最上氏の名コンビに今後も注目が集まりそうだ。