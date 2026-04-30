女優の渡辺満里奈が4月29日、Xに《あれ?》とひとことだけ投稿。その理由をめぐり、ファンをザワつかせている。

「《あれ?》と投稿した背景の説明がまったくないことから《ん、どうしたのかな?》など心配するリプライが多く寄せられています。

前日には《リハ楽しかった》と、5月8日にゲスト出演するライブのリハーサルの様子を明るくつづっていたので、深刻な状況ではないと思いますが、意味深に取られています」（芸能担当記者）

渡辺は2025年7月6日にも、Xに突然《やばい、泣きそう…》とだけ投稿し、ファンを心配させる“騒動”を起こしている。

「前日に、元テニスプレーヤーの伊達公子さん、フリーアナウンサーの徳永有美さん、元ヤクルト捕手の古田敦也さんと食事をした笑顔満開の写真を投稿していたのですが、『そのときに、何かあったのか』と推測されていました。

しかし同じ日、すぐに《夫に、「泣きそう」ってなに?どうしたの!?って言われてびっくりしたわー あのですね、12日のコンサートのリハで、大貫妙子さんが目の前で歌ってるの聴いて泣きそうになってたのですよ》と投稿して真相を明かし、ことなきを得ていました」（同前）

さらにそのとき、渡辺は《ご心配おかけしてすみませんでした》とファンに謝罪し《なんか怖いー、こういうのー 好きなこと自由に呟いていい場所じゃなかったっけ?一言がニュースになっちゃうの、怖いよーー》と本音をつづっていた。

「渡辺さんはふだん、出演するテレビの告知などのほか、観賞したテレビや映画、舞台の感想や、日々のちょっとしたことをかなり頻繁にポストしています。ただ、どれもポジティブな内容ばかりなため、少しでも不穏な香りがするポストが出ると、目につきやすいのかもしれません」（同前）

今回も、“ひとこと”が話題になってしまったようだが、果たして発言の真相は明かされるのだろうか。