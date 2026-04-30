ヘアケアブランド「モロッカンビューティ」が、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした限定デザインのアイテムを数量限定で発売する。5月4日（月）から全国のスギ薬局にて順次販売される。

「モロッカンビューティ」×「クロミ」コラボ！シャンプー＆トリートメントの限定キットが登場

クールな第一印象とキュートな一面を持つクロミの世界観に、モロッカンビューティの"オーロラ美髪"というキーワードを重ね、きらめき感のあるデザインに仕上げている。

発売される「モロッカンビューティ ディープモイスト クロミ デザイン 限定キット」（3190円）は、乾燥やパサつきが気になる髪向けの「ディープモイスト シャンプー」（430mL）と、髪の芯から毛先まで浸透補修する「ディープモイスト ヘアトリートメント」（430mL）がセットになっている。パッケージはそれぞれクロミがデザインされている。

「モロッカンビューティ ディープモイスト クロミ デザイン 限定キット」（3190円）

さらにスキンケア発想の保水美容液ヘアケアブランド「エイトザタラソ」からは、クロミとスギ薬局グループ公式キャラクター「スーギー＆スーニャ」との初トリプルコラボレーションデザインアイテムが発売される。

「エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント クロミ×スーギースーニャ デザイン スペシャルキット」（3080円）

「エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント クロミ×スーギースーニャ デザイン スペシャルキット」（3080円）は、保水しながら頭皮の汚れを落とす「美容液シャンプー」（475mL）と、髪の内部から毛先までダメージを集中補修する「美容液トリートメント」（475mL）のセットで、おそろいのリボンをまとったキャラクターがデザインされている。

5月4日（月）から全国のスギ薬局で順次販売。価格は税込み。