ヒップホップミュージシャンのミーガン・ジー・スタリオンが、ブロードウェー作品「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」への出演を予定より2週間早く終えることを明らかにした。ミーガンはニューヨークのアル・ハーシュフェルド劇場でジドラー役として出演してきたが、当初は5月17日までの出演予定だった。最終公演は5月1日となる。



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インスタグラムでミーガンは、「みんな、ジドラーとしての最後の公演は5月1日よ。ムーラン・ルージュ・ファミリーの一員になれたことは本当に名誉なことだった」と報告。さらに、「この劇場で出会ったみんなは本当にすごい。献身、体力、仕事への姿勢、そのすべてを心から尊敬してる」とキャストとスタッフを称え、「応援してくれたみんな、本当にありがとう。愛してる。またすぐに会おうね」とファンに感謝を伝えた。



降板の背景には、私生活の変化も重なっている。ミーガンは約1年交際していたNBA選手のクレイ・トンプソンと破局したばかりで、不誠実な行為があったことを示唆している。



また先月には、公演途中で体調不良のため舞台を降り、極度の疲労や脱水症状などで入院したことも報じられていた。翌日の公演は休んだものの、その後は週内に復帰していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）