◆札幌六大学野球春季リーグ戦第１節第１日 星槎道都大４―３北海学園大＝延長１０回タイブレーク＝（３０日・札幌モエレ沼公園）

４季ぶりの優勝を目指す星槎道都大が、延長１０回タイブレークの末に北海学園大を撃破。最速１５０キロ右腕・辻田丞（１年＝クラーク）が勝利に貢献した。

大学デビューは、１点リードの７回。１死満塁という絶体絶命の場面でマウンドを託され、「めちゃくちゃ緊張しました」。初球にこの日最速となる１４６キロをマークした。「頼れるようになった」という直球をその後も２球続け、併殺打でピンチを脱出。右手を突き上げながら、喜びを爆発させた。

回またぎとなった８回は、２死一、二塁からショート強襲の適時打を許した。それでも、大崩れすることなく最少失点に抑え、元巨人の二宮至監督は「いいデビューになったと思う。球が速いのは彼の強み。ああいう場面とか抑えとか、これからはそういう場面での起用になると思う」とルーキーへの期待を口にした。

昨秋にプロ志望届を提出するも指名漏れ。４年後のプロ入りを目指し、地元北海道の大学へ進学した。グラブをはめる左手の使い方を修正したことで、春のキャンプ中には自己最速を更新する１５０キロをマークしており、「まだ公式戦で１５０キロを出していないので、次の試合で出したい。まだ１年生ですけど、１試合でも多く投げて勝利に貢献したい」。１８６センチ、９０キロの恵まれた体格から力強い直球を投げ込んでいく。