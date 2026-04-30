『風、薫る』いよいよ翻訳の発表の日がやってきた 第25回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第25回（5月1日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・
今回は、門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・
今回は、門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。