連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第25回（5月1日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・

　今回は、門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。