チャウヌのビハインド写真展に等身大パネル設置 4・29より順次キャンペーン実施
韓国俳優・チャウヌのビハインド写真展「Afterimage | CHA EUN-WOO Behind Photo Exhibition」（東京・銀座「Ginza Novo」で5月12日まで開催中）で、ゴールデンウィーク期間に追加キャンペーンを行うことが決定した。
写真展は、昨年発売されたフォトブック『ME:UNBOX』の世界観をさらに拡張した展示で構成。チャウヌとともに過ごす「何気ない一日」をテーマに、夜明けから深夜まで流れる時間の中で体験できるビハインド空間として展開されている。
今回新たに決定したのは、会場に等身大パネルを設置し、来場者がチャウヌと一緒に写真撮影を楽しめるフォトスポット。ここでしか残せない特別な一枚を体験できるコンテンツとなっている。
また、イベントチケットを複数購入した来場者を対象に、展示で使用された写真パネルが当たる抽選キャンペーンや、入場特典のフォトカードに新柄4種が追加されるなど、来場者特典も充実（詳細は後日発表）。加えて、ゴールデンウィーク期間中の来場者を対象に、先着順でイベントキービジュアルポスター（全2種）の配布も決定した（5月2日〜なくなり次第終了）。
さらに来場者特典としてCHA EUN-WOOの2nd MINI ALBUM『ELSE』「FORM 1・2」を先着順でプレゼントする特別企画も実施される（4月29日〜なくなり次第終了）。詳細は、オフィシャルサイトならびに各種SNSにて順次発表される予定だ。
■「Afterimage | CHA EUN-WOO Behind Photo Exhibition」
開催期間：3月28日（土）〜5月12日（火）
11:30開場／18:30最終入場／19:30閉場
会場：Ginza Novo7階特設会場（東京都中央区銀座5丁目2-1）
※なお、各キャンペーンは予告なく内容を変更、または終了となる場合あり
写真展は、昨年発売されたフォトブック『ME:UNBOX』の世界観をさらに拡張した展示で構成。チャウヌとともに過ごす「何気ない一日」をテーマに、夜明けから深夜まで流れる時間の中で体験できるビハインド空間として展開されている。
また、イベントチケットを複数購入した来場者を対象に、展示で使用された写真パネルが当たる抽選キャンペーンや、入場特典のフォトカードに新柄4種が追加されるなど、来場者特典も充実（詳細は後日発表）。加えて、ゴールデンウィーク期間中の来場者を対象に、先着順でイベントキービジュアルポスター（全2種）の配布も決定した（5月2日〜なくなり次第終了）。
さらに来場者特典としてCHA EUN-WOOの2nd MINI ALBUM『ELSE』「FORM 1・2」を先着順でプレゼントする特別企画も実施される（4月29日〜なくなり次第終了）。詳細は、オフィシャルサイトならびに各種SNSにて順次発表される予定だ。
■「Afterimage | CHA EUN-WOO Behind Photo Exhibition」
開催期間：3月28日（土）〜5月12日（火）
11:30開場／18:30最終入場／19:30閉場
会場：Ginza Novo7階特設会場（東京都中央区銀座5丁目2-1）
※なお、各キャンペーンは予告なく内容を変更、または終了となる場合あり