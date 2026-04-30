¤â¤ÁÇþ¤ò¿È¶á¤Ë Ê¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¤Ç¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Þ¥ë¥ä¥Ê¥®¾®ÁÒ²°¤¬Ê¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¡¢JA¤ß¤Î¤ê¤Ê¤É¤ÈÁÈ¿¥¤¹¤ë¡Ö²ÃÅì»Ô¤â¤ÁÇþ³èÍÑ¶¨µÄ²ñ¡×¤Ï4·î18Æü¡¢²ÃÅì»Ô¤â¤ÁÇþ¥¦¥©¡¼¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Ìó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤â¤ÁÇþÈª¤Ë±è¤Ã¤¿Æ»¤ò7Ò¤È4Ò¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÀ¸»º¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Ìó20Ô¤ÎÈîÎÁ¤òÃ´¤¤¤ÇÊâ¤¯ºî¶È¤òÂÎ¸³¡£ºÏÇÝ¤Î¶ìÏ«¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤ÁÇþÊÛÅö¤äÃÏ¸µ¡¦¼Ò¹â¹»ÆÃÀ½¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥ä¥Ê¥®¾®ÁÒ²°¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤ÁÇþ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¡¢¿©ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðÁÃÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éºÏÇÝ¤Þ¤Ç¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£