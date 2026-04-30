フリーアナウンサーで気象予報士の根本美緒（47）が30日、自身のインスタグラムを更新し、博士論文が完成したことを報告した。

東大大学院博士課程に在学中の根本はこれまで論文執筆に奮闘する様子を明かしてきたが、「なんとか、完成した。。。あぁ1時だまた…10時を目標にしてたんだけどw」と30日未明に投稿。「明日大学行くのでなんとか 今日までに目処をと思ってたのでよかったけど、こっからまた直しだからなーそんなに直し多くないといいんだけど。。」とつづった。

「いやーほぼ寝そうな写真ですけど朝起きてすぐからずーっとここに座ってたっていう…」とパソコンの画面とピースサインをする自身の画像をアップ。「え？なに、この枝のような腕は おかしいでしょwっていう写真の魔術でさぁ寝よう」と自身にツッコミつつ、「あ、そうそう、本出します まだちゃんと報告できませんがこのご時世になんとありがたい事でしょう また詳しくはココに載せます」と書籍を出版することを告知した。

フォロワーからは「頑張ってるねもみさんもかわいい 無理なさらずに」「お疲れさまでした おっと、まだ直しが入るのか…でもとりあえずひと段落ですね！」「本当に本当にお疲れさまでした」「ゆっくり休んでね」などのコメントが届いた。

根本は慶大経済学部卒業後の2001年4月、東北放送に入社。05年にフリーに転身し、お天気キャスターとして「みのもんたの朝ズバッ！」（TBS）などに出演した。09年に結婚し3人の子供を育てる傍ら20年に上智大大学院地球環境学研究科を修了。続いて東大大学院の博士課程に入学した。