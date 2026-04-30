競馬界で、かつて話題をさらった高額馬の死んだニュースに、ＳＮＳ上で哀悼の声が続出している。

０４年セレクトセールで、当時歴代最高額の４億９０００万円で落札されたザサンデーフサイチが、４月２９日に天国へ旅立った。３０日、けい養していたＴＣＣが公式ホームページなどで発表。２２歳だった。

ザサンデーフサイチは９６年菊花賞馬ダンスインザダークの産駒。母はＧ１・２勝馬エアグルーヴという良血で、０６年１０月にデビュー。３戦目で初勝利を挙げたが、その後、なかなか勝利に恵まれず。だが、１１歳まで現役を続け、１５年３月に通算４１戦３勝で引退した。

血統背景を評価されて優駿スタリオンステーションで種牡馬入り。種牡馬を引退した後、２１年９月からＴＣＣがけい養していた。

ザサンデーフサイチにはネット上で「数奇な運命を辿ったエアグルーヴの直仔が旅立って行った」「超超超良血、意外と最近(最近…？)まで走ってたんよね。単勝馬券は思い出。お疲れさまでした。。」「４１戦もしてたんか」「寂しくなりますが、あなたのがんばりや現役時代の素敵な姿を時折思い出したいと思います」「デビュー前はダンスインザダークとエアグルーヴの組合せにどきどきわくわくしたな。」「ああ…ＰＯＧ馬で新馬戦見に行った」「先日、牧場に行った際にお会いして、ずいぶん痩せていたから心配していたんですが、とても残念です。ご冥福をお祈りいたします。」「当時落札価格が話題になった馬でしたが、ザサンデーフサイチはとてもかっこいいなと思っていました」などのコメントが寄せられている。