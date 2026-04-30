女優の小沢真珠が、鮮やかな手作り弁当を披露した。

１１歳と９歳の娘がいる小沢が３０日までに自身のインスタグラムを更新。「おはようございます！４月ももう終わってしまいますね。。昨日久しぶりにキャラ弁作りました 『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』 春の食材を取り入れた春弁当です」と記し、色鮮やかな弁当の写真をアップ。

「（ウサギの絵文字）のしっぽと足ははんぺんも試しましたが、かまぼこの方が作りやすかったです 恐竜の卵は緑はスナップエンドウのさや、オレンジは（にんじんの絵文字）で作りました（うずらの卵は水煮ではなく茹でてます。ちょっと面倒だけどその方が美味しいので）青虫はスナップエンドウのお豆で」「立体ちょうちょは初めてチャレンジしたけどハードル高かったー」「娘達はあまり得意じゃない野菜もキャラ弁だと食べてくれるし、私も楽しい」とつづった。

この投稿には、「えーかわいい！恐竜の卵、今度マネします」「めちゃくちゃ可愛い 絵本の世界みたいだね」「めっちゃ凄いです 私は絶対に作れないです」「物語が見えるお弁当ですね」「食べちゃうのもったいない」「料理上手で素敵です」などのコメントが寄せられた。

小沢は２０１４年１月に８歳年下の歯科医師との結婚を発表。同８月に長女、１６年１０月に次女を出産した。２００４年にフジテレビ系で放送された昼ドラ「牡丹（ぼたん）と薔薇（ばら）」では牡丹（大河内奈々子）をいじめる薔薇役で一世を風靡（ふうび）した。