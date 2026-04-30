タレントの神田うのが、4社に断られたというセミグランドピアノの搬入動画を公開し、話題を呼んでいる。

【映像】夫の顔出しショットやセミグランドピアノ搬入の様子（動画あり）

2007年10月、不動産・レジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎と結婚した神田。14歳の長女を育てており、バイオリンやピアノなどさまざまな習い事をしているという。

Instagramではプライベートについて発信しており、2025年12月にはコンサートでバイオリンを弾く娘の姿を披露。2026年3月31日には、自身の誕生日パーティーで撮影された仲むつまじい家族ショットも公開し、「みんな笑顔」「豪華ですね〜」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

4社断られたセミグランドピアノ搬入の様子を公開

4月29日にはInstagramのストーリーズを更新し、セミグランドピアノの搬入動画を公開。「実は4社断られたセミグランドピアノの搬入。一か八かの搬入。すご過ぎた！！」「執念の搬入。プロの技にホント感動」「無事入ったープロの技にブラボーでした」とコメントしていた。

（『ABEMA NEWS』より）