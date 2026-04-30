高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェアで美脚全開「スタイルレベチ」「絵になる夫婦」と反響
【モデルプレス＝2026/04/30】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が4月29日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。
【写真】新婚の29歳美人アナ「スタイルレベチ」ミニスカゴルフウェアで美脚全開
高木は「絶好のゴルフ日和とはこのこと！な、お天気でした ゴルフ場の緑にピンク映える」とコメント。半袖トップスとタイトミニスカート、サンバイザーをピンクで合わせたゴルフウェア姿を公開し、白いハイソックスを履いた美しい脚を見せている。
また、ピンクのトップスで色を合わせたゴルフウェア姿の夫で俳優の岸田タツヤが高木の肩を組み、ゴルフカートにもたれている夫婦ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「ピンクがお似合い」「春コーデ可愛い」「美脚」「絵になる夫婦」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の29歳美人アナ「スタイルレベチ」ミニスカゴルフウェアで美脚全開
◆高木由梨奈アナ、美脚際立つミニスカゴルフウェア姿披露
高木は「絶好のゴルフ日和とはこのこと！な、お天気でした ゴルフ場の緑にピンク映える」とコメント。半袖トップスとタイトミニスカート、サンバイザーをピンクで合わせたゴルフウェア姿を公開し、白いハイソックスを履いた美しい脚を見せている。
◆高木由梨奈アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「ピンクがお似合い」「春コーデ可愛い」「美脚」「絵になる夫婦」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】