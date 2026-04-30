中島健人、昨年開催「MAJ」で親交深まった人気歌手とは「すごく連絡をとらせてもらうようになって」【MUSIC AWARDS JAPAN 2026】
【モデルプレス＝2026/04/30】俳優で歌手の中島健人が2026年4月30日、都内にて行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品発表会に出席。2025年に行われた音楽授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Grand Ceremonyをきっかけに親交が深まった歌手を明かした。
【写真】中島健人「仲良くなった」連絡とりあうイケメン歌手
ノミネート作品発表会では、6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が選んだ各部門5作品、5アーティストのノミネート作品を発表。これらのノミネート作品から最終投票を経て、最優秀作品が決定する。なお、本発表会には「MUSIC AWARDS JAPAN 2026アンバサダー」を務める中島、畑芽育が登場。MCはクリス・ペプラーと住吉美紀が担当した。
2025年に「MUSIC AWARDS JAPAN」のレッドカーペットアンバサダーを務めた中島は、前回のレッドカーペットを振り返り「その時に仲良くなったというか、（仲良くなる）きっかけになったんですけど藤井 風くんとすごく連絡をとらせてもらうようになって」と2025年に行われた同授賞式にて「最優秀アルバム賞」、「最優秀国内シンガーソングライター賞」、『Feelin’ Go（o）d』で「最優秀国内クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞」を受賞した歌手の藤井 風について口にした。
そして「風くんのファッションもそうですし『日本の音楽を盛り上げていこう』みたいな空気感を（感じる）」と語り「レッドカーペットでもお話してくださったのでそれがすごく印象的です」と微笑んでいた。
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、初開催の2025年からさらに規模を拡大して実施。6月13日の夜には主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyが 「TOKYO DREAM PARK」にて開催されるほか、6月8日から13日にかけてはアワードウィークとして、アーティストによるパフォーマンスや、音楽業界関係者によるセミナー、ショーケースも行われる。（modelpress編集部）
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◆中島健人、藤井 風との親交語る
ノミネート作品発表会では、6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が選んだ各部門5作品、5アーティストのノミネート作品を発表。これらのノミネート作品から最終投票を経て、最優秀作品が決定する。なお、本発表会には「MUSIC AWARDS JAPAN 2026アンバサダー」を務める中島、畑芽育が登場。MCはクリス・ペプラーと住吉美紀が担当した。
そして「風くんのファッションもそうですし『日本の音楽を盛り上げていこう』みたいな空気感を（感じる）」と語り「レッドカーペットでもお話してくださったのでそれがすごく印象的です」と微笑んでいた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、初開催の2025年からさらに規模を拡大して実施。6月13日の夜には主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyが 「TOKYO DREAM PARK」にて開催されるほか、6月8日から13日にかけてはアワードウィークとして、アーティストによるパフォーマンスや、音楽業界関係者によるセミナー、ショーケースも行われる。（modelpress編集部）
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