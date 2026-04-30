【信濃 雅夢の白浜Ver.】 2027年4月 発売予定 価格：29,480円

アルターは、フィギュア「信濃 雅夢の白浜Ver.」を2027年4月に発売する。価格は29,480円。

『アズールレーン』より、“信濃”が「雅夢の白浜」の水着姿で1/6スケールフィギュア化。少し困ったように眉を下げた表情が可愛らしい仕上がり。肉感豊かなプロポーションもしっかり再現され、水辺で濡れたようなツヤ感のある肌塗装が臨場感を演出している。流れるような髪、衣装の質感や手にしたヒトデのニュアンスも細やかに造形。

クリアパーツを用いた尻尾の彩色表現や、ボレロのパール塗装も相まって密度感ある出来栄えとなっている。

信濃 雅夢の白浜Ver.

2027年4月 発売予定

価格：29,480円

スケール：1/6

サイズ：全高約170mm、全長約280mm（尻尾含む）

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